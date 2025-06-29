خبر في الجول - اجتماع اليوم الأحد بين الخطيب وريبيرو لحسم ملفات الموسم الجديد

الأحد، 29 يونيو 2025 - 11:28

كتب : أحمد الخولي

محمود الخطيب - خوسيه ريبيرو - الأهلي

يعقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي جلسة مع الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق اليوم الأحد.

وعلم FilGoal.com أن ريبيرو قد عاد من أمريكا على القاهرة بدلا من قضاء إجازة في إسبانيا بسبب اجتماعه مع رئيس النادي الأهلي.

ويناقش الخطيب مع ريبيرو اليوم الأحد عددا من الملفات الخاصة بالموسم الجديد.

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ويحسم الخطيب ملف معسكر الإعداد للأهلي والخاص بالموسم الجديد مع ريبيرو.

كما يتطرق الاجتماع لحسم قائمة الفريق بالموسم المقبل والصفقات المنتظر إبرامها.

وقرر الجهاز الفني للفريق بقيادة خوسيه ريبيرو منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة 18 يوما عقب نهاية كأس العالم للأندية.

وحصد الأهلي 11.5 مليون دولار إجمالي مكافآت نظير مشاركته في كأس العالم للأندية.

بواقع 9.5 مليون مقابل المشاركة في البطولة، و2 مليون مقابل التعادل في مباراتين.

وبات الأهلي أول فريق إفريقي يقتنص التعادل أمام فريق أوروبي في أي مسابقة من مسابقات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

كما أصبح الأهلي أول فريق إفريقي يسجل 4 أهداف في شباك فريق أوروبي بنفس المباراة.

الأهلي محمود الخطيب خوسيه ربيرو
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