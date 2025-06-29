وكيله: الجزيري مستمر مع الزمالك لمدة موسمين.. وكيف يتداول رحيله والفريق بدون مدرب

الأحد، 29 يونيو 2025 - 11:10

كتب : FilGoal

سيف الدين الجزيري - الزمالك

نفى أنيس بن ميم محامي سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك الأنباء المتداولة عن اقتراب اللاعب التونسي من الرحيل عن النادي.

وأبدى بن ميم إندهاشه من تداول أنباء رحيل اللاعب في ظل عدم وجود مدير فني لفريق الزمالك حتى الآن ليقرر من يرحل ومن يستمر.

وقال أنيس بن ميم محامي اللاعب عبر قناة إم بي سي مصر: "سيف الجزيري يمتلك تعاقد لمدة موسمين مع الزمالك بعدما جدد تعاقده في منتصف الموسم الماضي".

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وتابع "اللاعب سيواصل مشواره مع الفريق وليست لديه رغبة في الرحيل ومرتاح بالنادي".

وكشف أنيس بن ميم "هناك تعاقد بين الزمالك وسيف الجزيري وشروط قانونية، ولا توجد أي أزمة بين الطرفين وبلغة الأرقام هو أفضل أجنبي مر على نادي الزمالك".

وشدد "الزمالك بدون مدرب حتى الآن، ولا أعلم بناء على أي أساس يتم تداول أنباء اقتراب رحيل سيف الجزيري".

واختتم محامي اللاعب تصريحاته "سيف الجزيري يعود إلى القاهرة غدا الإثنين استعدادا لانطلاقة الموسم الجديد مع الزمالك".

وخاض سيف الجزيري 35 مباراة مع الزمالك في الموسم المنقضي بمختلف المسابقات.

ونجح المهاجم التونسي في تسجيل 9 أهداف بالموسم الماضي.

الزمالك سيف الجزيري أنيس بن ميم
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