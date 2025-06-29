الكأس الذهبية - منتخب السعودية يودع المنافسات من ربع النهائي بعد الخسارة بثنائية أمام المكسيك

ودع منتخب السعودية منافسات الكأس الذهبية (بطولة أمم كونكاكاف) من ربع النهائي بعد الخسارة أمام المكسيك.

وتغلب منتخب المكسيك على السعودية بهدفين دون مقابل في منافسات ربع نهائي البطولة.

وتستضيف كندا وأمريكا المنافسات في الفترة من 14 يونيو وحتى 6 يوليو المقبل.

وتقام النسخة الثامنة عشرة من كأس كونكاكاف الذهبية على 14 ملعبا في 11 منطقة بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا.

وسجل منتخب المكسيك هدفيه في الشوط الثاني، إذ افتتح أليكسيس فيجا التسجيل في الدقيقة 49، بينما قتل عبد الله مادو المباراة بهدف ثان في الدقيقة 81 بالخطأ في مرماه.

كما حسم منتخب هندوراس تأهله بعدما أقصى بنما من ربع النهائي أيضا بعد الفوز بركلات الترجيح.

وكان منتخب بنما هو المنتخب الوحيد الذي تأهل لربع النهائي بالعلامة الكاملة.

ويشارك منتخب السعودية لأول مرة في بطولة أمريكا الشمالية بدعوة كثاني منتخب عربي بعد قطر.

ويغيب لاعبو الهلال السعودي عن البطولة بسبب التواجد في كأس العالم للأندية.