ماريسكا: ما يحدث مزحة وهذه ليست كرة قدم.. وربما هذا ليس المكان المناسب لخوض المباريات

أعرب إنزو ماريسكا المدير الفني لفريق تشيلسي عن غضبه مما حدث خلال مواجهة بنفيكا في ثمن نهائي كأس العالم للأندية.

وتوقفت المباراة في الدقيقة 85 بتقدم تشيلسي بهدف دون مقابل بسبب إنذار عن عاصفة محتملة، وبعد استئناف المباراة عقب ما يقارب من ساعتين تعادل بنفيكا وتم اللجوء لشوطين إضافيين.

وقال إنزو ماريسكا المدير الفني لفريق تشيلسي عقب المباراة: "ما يحدث مزحة، هذا أمر لا يمكن على الإطلاق، إيقاف مباراة لمدة ساعتين، هذه ليست كرة قدم، وهذا غير مقبول في لعبتنا".

وشدد "أتفهم التوقف لأسباب تتعلق بالأمان ولكن ربما هذا ليس المكان المناسب لخوض مباريات كرة القدم، من غير المنطقي إيقاف مباراة لمدة ساعتين".

وكشف ماريسكا "كان هناك بعض اللاعبين يضحكون ويتناولون الطعام ويجلسون على هواتفهم أثناء التوقف، لم تعد كرة قدم كما كانت بعد ساعتين، فليس من الطبيعي ألا نستقبل أي فرصة لمدة 85 دقيقة وعندما نعود بعد ذلك نستقبل فرصا".

وأوضح تصريحاته "عندما تتوقف ست أو سبع مباريات بنفس الطريقة فهذا يعني أن هناك مشكلة ما".

وتابع "فخور جدا بأداء اللاعبين، وبالنسبة لي توقف الأداء عند الدقيقة 85، بينما بدأت مباراة جديدة تماما عقب العودة بعد ما يقارب من ساعتين ولم يكن الأمر سهلا".

واختتم ماريسكا تصريحاته "نحن الآن بين أول ثمانية فرق في كأس العالم للأندية، ونحن سعداء للغاية بذلك".

ويواجه تشيلسي فريق بالميراس في تمام الرابعة من فجر السبت المقبل ضمن منافسات ربع النهائي.