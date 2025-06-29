مواعيد مباريات الأحد 29 يونيو 2025.. ميسي ضد فريقه السابق ونهائي كأس المغرب

الأحد، 29 يونيو 2025 - 10:03

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي

يشهد اليوم الأحد الموافق 29 يونيو استئناف مباريات ثمن نهائي كأس العالم للأندية.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

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كأس العالم للأندية

يقود ليونيل ميسي فريق إنتر ميامي الأمريكي لمواجهة فريقه السابق باريس سان جيرمان.

وتقام المباراة في تمام السابعة مساء.

بينما يلعب بايرن ميونيخ أمام فلامنجو البرازيلي الساعة 11 مساء.

وتذاع المباراتان عبر قناة إم بي سي مصر 2.

كأس العرش المغربي

تختتم منافسات كأس العرش المغربي مساء اليوم الأحد.

ويلعب نهضة بركان أمام أولمبيك آسفي في تمام التاسعة مساء.

ويسعى نهضة بركان لتحقيق ثلاثية تاريخية بعد تتويجه بلقبي الدوري والكونفدرالية.

كأس العالم للأندية ميسي إنتر ميامي كأس العرش المغربي
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