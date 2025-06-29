مواعيد مباريات الأحد 29 يونيو 2025.. ميسي ضد فريقه السابق ونهائي كأس المغرب

إندريك ينضم لصفوف ريال مدريد في كأس العالم للأندية

ماريسكا: ما يحدث مزحة وهذه ليست كرة قدم.. وربما هذا ليس المكان المناسب لخوض المباريات

تشيلسي يعاقب بنفيكا برباعية ويتأهل للقاء برازيلي جديد في كأس العالم للأندية

مدرب بالميراس: سنقاتل حتى النهاية من أجل حلمنا في كأس العالم للأندية

باولينيو: هذا ما قلته لمايكي قبل تسجيل هدفي ضد بوتافوجو

حارس بوتافوجو: ليس لدي ما أقوله.. قدمنا أفضل ما لدينا

فينجر: بدون ميسي لن يتأهل إنتر ميامي لهذا الدور

من المشادات معه إلى ذكر روائعه.. ميسي يلاقي لويس إنريكي والهدف كتابة التاريخ