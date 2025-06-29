تشيلسي يعاقب بنفيكا برباعية ويتأهل للقاء برازيلي جديد في كأس العالم للأندية

عاقب تشيلسي الإنجليزي بنفيكا البرتغالي على تعادله وانتصر بنتيجة 4-1 في ثاني مباريات ثمن نهائي كأس العالم للأندية 2025.

وسجل ريس جيمس وكريستوفر نكونكو وبيدرو نيتو وكيرنان دوسبيري هال أهداف تشيلسي، فيما سجل أنخل دي ماريا هدف بنفيكا.

اللقاء توقف في الدقيقة 86 بسبب سوء الأحوال الجوية واستمر التوقف ما يقارب الساعتين، وعند العودة خطف بنفيكا التعادل في الوقت بدلا من الضائع، ولجأ الفريقين لشوطين إضافيين سجل خلالهما تشيلسي 3 أهداف معقابا النسر البرتغالي على تمديد وقت المباراة لتنتهي بتأهله.

وضرب تشيلسي موعدا مع غريمه بالميراس البرازيلي في دور ربع نهائي البطولة. إذ فاز بالميراس على خصمه بوتافوجو بهدف دون رد.

وستكون تلك ثاني مواجهة برازيلية لتشيلسي في النسخة الحالية من البطولة بعدما واجه فلامنجو في دور المجموعات وخسر بنتيجة 3-1.

ومن المقرر أن تقام مباراة ربع النهائي يوم 5 يوليو المقبل على ملعب لينكولن فايننشال ستيديوم في فلاليفيا.









































وصف المباراة

استحوذ تشيلسي على الكرة منذ بداية المباراة بشكل كبير للغاية حتى وصلت في بعض الأحيان إلى 75%.

وأسفر هذا الاستحواذ عن تهديد أول في الدقيقة 20 عن طريق مارك كوكوريا بعد تسديدة داخل منطقة الجزاء بعد مراوغة رائعة ثم سدد لكن تصدى لها أناتولي تروبن حارس مرمى بنفيكا.

وفي الدقيقة 38 تصدى تروبن بشكل مذهل بعد تسديدة قوية من كوكوريا.

وسدد مويسيس كايسيدو كرة من خارج منطقة الجزاء ولكن مرت بجانب القائم الأيمن في الدقيقة 49.

وافتتح ريس جيمس النتيجة في الدقيقة 64 بعد تسديدة مباغتة من ركلة حرة مباشرة بشكل رائع.

وأحرز جيمس ثالث أهدافه خلال الموسم الجاري لتشيلسي في 30 مباراة لعبها وصنع هدفين.

الكابيتانو جيمس يسجل الهدف الأول لتشيلسي من ركلة حرة 🤯 تابع @fifaworldcup_ar | يونيو 14 - يوليو 13 | كل المباريات | مجانًا https://t.co/twXn7KmpIG I #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/P8iG6Lzns6 — DAZN Arabia (@DAZN_Arabia) June 28, 2025

وتوقفت المباراة في الدقيقة 86 بسبب حالة الطقس، واستمر التوقف لما يقارب الساعتين لتعود مجددا الكرة للدوران قبل الثالثة فجرا بقليل.

وفي الوقت بدلا من الضائع تحصل أوتاميندي على ركلة جزاء انبرى لها أنخل دي ماريا وسجل هدف التعادل في الدقيقة 90+5 بفضل هدف من علامة الجزاء.

لنستمر لوقت أطول، بنفيكا وهدف التعادل عن طريق دي ماريا ⚽ تابع @fifaworldcup_ar | يونيو 14 - يوليو 13 | كل المباريات | مجانًا https://t.co/twXn7KmpIG I #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/htvQloE6EU — DAZN Arabia (@DAZN_Arabia) June 28, 2025

وانفرد الأرجنتيني المخضرم بترتيب هدافي المسابقة برصيد 4 أهداف وجميعها من ركلات جزاء.

انتهى الوقت الأصلي ووصلنا لشوطين إضافيين، وفي بدايته أشهر البطاقة الصفراء الثانية والحمراء لجانليوكا بيرستياني بعد تدخل قوي على كولويل ليكمل بنفيكا اللقاء بعشرة لاعبين.

في الوقت الإضافي الأول اعتمد بنفيكا على المرتدات وهدد مرمى البلوز في مناسبتين جاءت الأخطر عن طريق دي ماريا في الدقيقة 104 تصدى لها سانشيز بسهولة.

وفي بداية الشوط الإضافي الثاني استغل نكونكو تسديدة تصدى لها تروبن حارس بنفيكا وتابع الكرة في الشباك معيدا التقدم للبلوز في الدقيقة 108.

تشيلسي يتقدم من جديد عن طريق نكونكو ⚽ تابع @fifaworldcup_ar | يونيو 14 - يوليو 13 | كل المباريات | مجانًا https://t.co/twXn7KmpIG I #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/6v1qjSohKk — DAZN Arabia (@DAZN_Arabia) June 29, 2025

وضغط لاعبو تشيلسي على دي ماريا في منتصف الملعب ومنها بدأت مرتدة سريعة لتشيلسي وصلت لبيدرو نيتو الذي انفرد وسدد وسجل الهدف الثالث في الدقيقة 114.

ولأول مرة يسجل البرتغالي في 3 مباريات متتالية في مسيرته الكروية.

تشيلسي ينهي المباراة بالهدف الثالث عن طريق نيتو ⚽ تابع @fifaworldcup_ar | يونيو 14 - يوليو 13 | كل المباريات | مجانًا https://t.co/twXn7KmpIG I #FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/1VAMaLiMlb — DAZN Arabia (@DAZN_Arabia) June 29, 2025

وبعد 3 دقائق مرر كول بالمر بينية متقنة انفرد على إثرها كيرنان دوسبيري هال معززا التقدم ومعلنا تأهل البلوز لربع نهائي كأس العالم للأندية.