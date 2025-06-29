تشيلسي يعاقب بنفيكا برباعية ويتأهل للقاء برازيلي جديد في كأس العالم للأندية

الأحد، 29 يونيو 2025 - 03:45

كتب : FilGoal

ريس جيمس - تشيلسي - بنفيكا

عاقب تشيلسي الإنجليزي بنفيكا البرتغالي على تعادله وانتصر بنتيجة 4-1 في ثاني مباريات ثمن نهائي كأس العالم للأندية 2025.

وسجل ريس جيمس وكريستوفر نكونكو وبيدرو نيتو وكيرنان دوسبيري هال أهداف تشيلسي، فيما سجل أنخل دي ماريا هدف بنفيكا.

اللقاء توقف في الدقيقة 86 بسبب سوء الأحوال الجوية واستمر التوقف ما يقارب الساعتين، وعند العودة خطف بنفيكا التعادل في الوقت بدلا من الضائع، ولجأ الفريقين لشوطين إضافيين سجل خلالهما تشيلسي 3 أهداف معقابا النسر البرتغالي على تمديد وقت المباراة لتنتهي بتأهله.

أخبار متعلقة:
سكاي: تشيلسي يتوصل لاتفاق مع دورتموند لضم جيمي جيتنيز رومانو: تشيلسي في مفاوضات مع برايتون لضم جواو بيدرو سكاي: تشيلسي ونيوكاسل يتصارعان على ضم جواو بيدرو.. وبرايتون يحدد سعره ديلاب: سعيد بتسجيلي أول أهدافي مع تشيلسي لكن الأهم حسم التأهل أمام الترجي

وضرب تشيلسي موعدا مع غريمه بالميراس البرازيلي في دور ربع نهائي البطولة. إذ فاز بالميراس على خصمه بوتافوجو بهدف دون رد.

وستكون تلك ثاني مواجهة برازيلية لتشيلسي في النسخة الحالية من البطولة بعدما واجه فلامنجو في دور المجموعات وخسر بنتيجة 3-1.

ومن المقرر أن تقام مباراة ربع النهائي يوم 5 يوليو المقبل على ملعب لينكولن فايننشال ستيديوم في فلاليفيا.

وصف المباراة

استحوذ تشيلسي على الكرة منذ بداية المباراة بشكل كبير للغاية حتى وصلت في بعض الأحيان إلى 75%.

وأسفر هذا الاستحواذ عن تهديد أول في الدقيقة 20 عن طريق مارك كوكوريا بعد تسديدة داخل منطقة الجزاء بعد مراوغة رائعة ثم سدد لكن تصدى لها أناتولي تروبن حارس مرمى بنفيكا.

وفي الدقيقة 38 تصدى تروبن بشكل مذهل بعد تسديدة قوية من كوكوريا.

وسدد مويسيس كايسيدو كرة من خارج منطقة الجزاء ولكن مرت بجانب القائم الأيمن في الدقيقة 49.

وافتتح ريس جيمس النتيجة في الدقيقة 64 بعد تسديدة مباغتة من ركلة حرة مباشرة بشكل رائع.

وأحرز جيمس ثالث أهدافه خلال الموسم الجاري لتشيلسي في 30 مباراة لعبها وصنع هدفين.

وتوقفت المباراة في الدقيقة 86 بسبب حالة الطقس، واستمر التوقف لما يقارب الساعتين لتعود مجددا الكرة للدوران قبل الثالثة فجرا بقليل.

وفي الوقت بدلا من الضائع تحصل أوتاميندي على ركلة جزاء انبرى لها أنخل دي ماريا وسجل هدف التعادل في الدقيقة 90+5 بفضل هدف من علامة الجزاء.

وانفرد الأرجنتيني المخضرم بترتيب هدافي المسابقة برصيد 4 أهداف وجميعها من ركلات جزاء.

انتهى الوقت الأصلي ووصلنا لشوطين إضافيين، وفي بدايته أشهر البطاقة الصفراء الثانية والحمراء لجانليوكا بيرستياني بعد تدخل قوي على كولويل ليكمل بنفيكا اللقاء بعشرة لاعبين.

في الوقت الإضافي الأول اعتمد بنفيكا على المرتدات وهدد مرمى البلوز في مناسبتين جاءت الأخطر عن طريق دي ماريا في الدقيقة 104 تصدى لها سانشيز بسهولة.

وفي بداية الشوط الإضافي الثاني استغل نكونكو تسديدة تصدى لها تروبن حارس بنفيكا وتابع الكرة في الشباك معيدا التقدم للبلوز في الدقيقة 108.

وضغط لاعبو تشيلسي على دي ماريا في منتصف الملعب ومنها بدأت مرتدة سريعة لتشيلسي وصلت لبيدرو نيتو الذي انفرد وسدد وسجل الهدف الثالث في الدقيقة 114.

ولأول مرة يسجل البرتغالي في 3 مباريات متتالية في مسيرته الكروية.

وبعد 3 دقائق مرر كول بالمر بينية متقنة انفرد على إثرها كيرنان دوسبيري هال معززا التقدم ومعلنا تأهل البلوز لربع نهائي كأس العالم للأندية.

ريس جيمس تشيلسي كأس العالم للأندية بنفيكا
نرشح لكم
مدرب بالميراس: سنقاتل حتى النهاية من أجل حلمنا في كأس العالم للأندية باولينيو: هذا ما قلته لمايكي قبل تسجيل هدفي ضد بوتافوجو حارس بوتافوجو: ليس لدي ما أقوله.. قدمنا أفضل ما لدينا فينجر: بدون ميسي لن يتأهل إنتر ميامي لهذا الدور من المشادات معه إلى ذكر روائعه.. ميسي يلاقي لويس إنريكي والهدف كتابة التاريخ انتهت كأس العالم للأندية - بنفيكا (1)-(4) تشيلسي.. البلوز لربع النهائي تشكيل تشيلسي - ثلاثي وسط و7 تعديلات أمام بنفيكا قوته في بدلائه.. بالميراس يتفوق على بوتافوجو ويتأهل لربع نهائي كأس العالم للأندية
أخر الأخبار
تشيلسي يعاقب بنفيكا برباعية ويتأهل للقاء برازيلي جديد في كأس العالم للأندية ساعة | كأس العالم للأندية
الرابعة والثانية على التوالي.. إنجلترا بطل أوروبا تحت 21 عاما على حساب ألمانيا 4 ساعة | الكرة الأوروبية
مدرب بالميراس: سنقاتل حتى النهاية من أجل حلمنا في كأس العالم للأندية 4 ساعة | كأس العالم للأندية
والد مصطفى أشرف: هذا سبب عدم اتمام انتقاله لـ الزمالك 4 ساعة | المحترفون
باولينيو: هذا ما قلته لمايكي قبل تسجيل هدفي ضد بوتافوجو 4 ساعة | كأس العالم للأندية
حارس بوتافوجو: ليس لدي ما أقوله.. قدمنا أفضل ما لدينا 4 ساعة | كأس العالم للأندية
كادينا سير تكشف موقف كريستنسن من عرض يوفنتوس والسعودية 4 ساعة | سعودي في الجول
فينجر: بدون ميسي لن يتأهل إنتر ميامي لهذا الدور 5 ساعة | كأس العالم للأندية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - منتخب مصر يخسر أمام ألمانيا ويضرب موعدا مع البرتغال في بطولة العالم للشباب 2 كرة يد - موعد مباراة مصر والبرتغال في ربع نهائي بطولة العالم للشباب.. والقناة الناقلة 3 في حضور ثلاثي مصري.. مانشستر سيتي يُسقط العين بسداسية و10 من 10 لجوارديولا 4 وكيل الحملاوي لـ في الجول: إذا لم يتواصل الأهلي معي مباشرة سأضع الزمالك كأولوية
/articles/508249/تشيلسي-يعاقب-بنفيكا-برباعية-ويتأهل-للقاء-برازيلي-جديد-في-كأس-العالم-للأندية