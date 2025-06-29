الرابعة والثانية على التوالي.. إنجلترا بطل أوروبا تحت 21 عاما على حساب ألمانيا
الأحد، 29 يونيو 2025 - 01:05
كتب : FilGoal
توج منتخب إنجلترا بلقب أوروبا للشباب بالفوز في المباراة النهائية على ألمانيا بنتيجة 3-2 بعد الوصول لشوطين إضافيين.
وسيقام النهائي يوم السبت المقبل لحسم البطل لنسخة 28 من البطولة عبر تاريخها.
وحسم منتخب إنجلترا اللقب للمرة الثانية على التوالي والرابعة في تاريخه بعد نسخ 1982 و1984 و2023.
وتقدم منتخب إنجلترا بهدفين في أول 24 دقيقة بفضل هدفين هارفي إيليوت وأوماري هوتنشينسون.
هارفي إليوت يمنح التقدم للمنتخب الإنجليزي بهدف مباغت #بطولة_أوروبا_تحت_21_سنة | #بطولة_أمم_أوروبا#U21EURO pic.twitter.com/8z1extXdHq— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 28, 2025
سيطرة كاملة من المنتخب الإنجليزي وأوماري هاتشينسون يحرز الهدف الثاني من هجمة منظمة معززًا تقدم فريقه#بطولة_أوروبا_تحت_21_سنة | #بطولة_أمم_أوروبا#U21EURO pic.twitter.com/v9i6nW0UKn— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 28, 2025
وفي الدقيقة 45+1 قلص نيلسون فيبير الفارق لصالح منتخب ألمانيا.
نيلسون فايبر يقلص الفارق بتسجيله الهدف الأول للمنتخب الألماني #بطولة_أوروبا_تحت_21_سنة | #بطولة_أمم_أوروبا#U21EURO pic.twitter.com/rtMaBNfYrk— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 28, 2025
وفي الدقيقة 61 سجل باول نيبيل هدف التعادل بتصويبة قوية رائعة.
المستحيل ليس ألمانياً 🇩🇪🔥
الماكينات تعادل الكفة ⚽️ وتُعيد المباراة إلى نقطة البداية ⏱️💪#بطولة_أوروبا_تحت_21_سنة | #بطولة_أمم_أوروبا#U21EURO pic.twitter.com/qPwFZuh6rN— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 28, 2025
انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 2-2 وفي الشوط الإضافي الأول سجل جوناثان رو هدف التقدم للإنجليز بعد دقيقة من مشاركته كبديل.
⚽️🔥 جوناثان رو يُعيد التقدم للمنتخب الإنجليزي#بطولة_أوروبا_تحت_21_سنة | #بطولة_أمم_أوروبا#U21EURO pic.twitter.com/jJiyu61aNP— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 28, 2025
ضغط منتخب ألمانيا في الدقائق الأخيرة بحثا عن التعادل ومنعت العارضة فرصة محققة لتعلن فوز إنجلترا باللقب الأوروبي.
وقاد لي كارسلي إنجلترا للشباب للتتويج باللقب للمرة الثانية على التوالي، وهو من تولى تدريب الأسود الثلاثة مؤقتا بين فترتي ولاية جاريث ساوثجيت وتوماس توخيل.
Introducing your 2025 UEFA European Under-21 champions... England 🏴🏆#EUROU21 #England pic.twitter.com/mtadyBLrAN— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) June 28, 2025
وفاز هارفي إيليوت لاعب ليفربول بجائزة أفضل لاعب في يورو تحت 21 عاما، وسجل 5 أهداف 4 منها في الأدوار الإقصائية ضد إسبانيا وهولندا وألمانيا.