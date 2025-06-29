الرابعة والثانية على التوالي.. إنجلترا بطل أوروبا تحت 21 عاما على حساب ألمانيا

توج منتخب إنجلترا بلقب أوروبا للشباب بالفوز في المباراة النهائية على ألمانيا بنتيجة 3-2 بعد الوصول لشوطين إضافيين.

وسيقام النهائي يوم السبت المقبل لحسم البطل لنسخة 28 من البطولة عبر تاريخها.

وحسم منتخب إنجلترا اللقب للمرة الثانية على التوالي والرابعة في تاريخه بعد نسخ 1982 و1984 و2023.

وتقدم منتخب إنجلترا بهدفين في أول 24 دقيقة بفضل هدفين هارفي إيليوت وأوماري هوتنشينسون.

سيطرة كاملة من المنتخب الإنجليزي وأوماري هاتشينسون يحرز الهدف الثاني من هجمة منظمة معززًا تقدم فريقه#بطولة_أوروبا_تحت_21_سنة | #بطولة_أمم_أوروبا#U21EURO pic.twitter.com/v9i6nW0UKn — beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 28, 2025

وفي الدقيقة 45+1 قلص نيلسون فيبير الفارق لصالح منتخب ألمانيا.

وفي الدقيقة 61 سجل باول نيبيل هدف التعادل بتصويبة قوية رائعة.

انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 2-2 وفي الشوط الإضافي الأول سجل جوناثان رو هدف التقدم للإنجليز بعد دقيقة من مشاركته كبديل.

ضغط منتخب ألمانيا في الدقائق الأخيرة بحثا عن التعادل ومنعت العارضة فرصة محققة لتعلن فوز إنجلترا باللقب الأوروبي.

وقاد لي كارسلي إنجلترا للشباب للتتويج باللقب للمرة الثانية على التوالي، وهو من تولى تدريب الأسود الثلاثة مؤقتا بين فترتي ولاية جاريث ساوثجيت وتوماس توخيل.

وفاز هارفي إيليوت لاعب ليفربول بجائزة أفضل لاعب في يورو تحت 21 عاما، وسجل 5 أهداف 4 منها في الأدوار الإقصائية ضد إسبانيا وهولندا وألمانيا.