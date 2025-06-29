مدرب بالميراس: سنقاتل حتى النهاية من أجل حلمنا في كأس العالم للأندية

شدد البرتغالي أبيل فيريرا المدير الفني لـ بالميراس أن فريقه لم يستسلم أمام بوتافوجو وأشاد بما قدمه لاعبيه خلال اللقاء.

وتأهل بالميراس لربع نهائي كأس العالم للأندية بالفوز على بوتافوجو بهدف دون مقابل.

وقال أبيل فيريرا المدير الفني لـ بالميراس عبر قناة DAZN: "لم نستسلم، طيلة الوقت نعمل من أجل ذلك، وتحدثت للاعبين بأننا إذا لعبنا المباراة مثلما نفعل في المران، سنخوض مباراة أفضل بالتأكيد أفضل مما فعلنا في اللقاء الماضي".

وأضاف "أود شكر اللاعبين على مجهودهم وأظن أننا لعبنا 90 دقيقة مع الوقت الإضافي بشكل جيد".

وأتم "عندما نعاني نفعل ذلك سويا، عانينا مع النقص العددي، ونستحق ذلك لأننا نعمل كثيرا، الآن نحن هنا وسنقاتل حتى النهاية من أجل حلمنا، ولذلك سنستمر على هذا النحو".

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ولا يزال بالميراس يرتكز على قوة دكة بدلاءه، في كأس العالم للأندية سجل الفريق 5 أهداف بواقع هدف عكسي و4 أهداف سجلها البدلاء، وجاءت جميع أهدافه في الشوط الثاني.