حارس بوتافوجو: ليس لدي ما أقوله.. قدمنا أفضل ما لدينا

أشاد جون فيكتور حارس بوتافوجو البرازيلي بما قدمه فريقه ضد بالميراس في دور الـ 16 من كأس العالم للأندية.

وتألق الحارس البرازيلي في التصدي لفرص بالميراس المتتالية لكنه خسر بهدف دون مقابل في النهاية.

وقال جون حارس مرمى بوتافوجو عبر موقع فيفا: "حاولنا بكل قوة اليوم، سعيد بما حققناه في البطولة، ليس لدي ما أقوله اليوم، علينا أن نتنفس ونستوعب ما فعلناه اليوم".

وأضاف "قدمنا أفضل ما لدينا، ووصلنا لشوطين إضافيين وبالميراس انتصر اليوم وعلينا أن نهنئهم".

ومنع جون 4 أهداف خلال اللقاء بفضل تصدياته لكنه استقبل هدف في الدقيقة 100 تسبب في وداع بطل أمريكا الجنوبية.

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سجل هدف اللقاء الوحيد: باولينيو في الدقيقة 100.

ولا يزال بالميراس يرتكز على قوة دكة بدلاءه، في كأس العالم للأندية سجل الفريق 5 أهداف بواقع هدف عكسي و4 أهداف سجلها البدلاء، وجاءت جميع أهدافه في الشوط الثاني.

الأمر ليس بقبيل الصدفة، فبالميراس سجل 12 هدفا في الدوري البرازيلي من بينها 4 عن طريق لاعبين شاركوا من على مقاعد البدلاء.

وسيلتقي بالميراس مع الفائز من مباراة تشيلسي ضد بنفيكا في ربع النهائي.

وستقام المباراة يوم 4 يوليو المقبل على نفس الملعب.