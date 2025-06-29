كادينا سير تكشف موقف كريستنسن من عرض يوفنتوس والسعودية

الأحد، 29 يونيو 2025 - 00:13

كتب : FilGoal

أندرياس كريستنسن

كشفت إذاعة كادينا سير عن موقف أندرياس كريستنسن لاعب برشلونة من عرض يوفنتوس والدوري السعودي.

وحسب الإذاعة الإسبانية فإن اللاعب الدنماركي رفض عرضا من يوفنتوس وأيضا الدوري السعودي ويريد استكمال عقده مع برشلونة.

وينتهي عقد كريستينسن مع برشلونة صيف 2026.

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وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو في وقت سابق أن هانز فليك مدرب برشلونة طلب من إدارة النادي عدم بيع المدافع الدنماركي، وذلك لأنه يعتبره تعزيز مهم للفريق الموسم القادم.

وانتقل كريستينسن إلى برشلونة صيف 2022، قادمًا من تشيلسي في صفقة انتقال حر.

شارك كريستنسن في الموسم المنقضي مع الفريق الكتالوني في 6 مباريات فقط، وذلك بسبب الإصابة التي تعرض لها.

وحصد اللاعب الدنماركي البطولات المحلية في الموسم المنصرم الدوري الإسباني، وكأس ملك إسبانيا، وكأس السوبر الإسباني.

أندرياس كريستنسن برشلونة يوفنتوس الدوري السعودي هانز فليك
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