فينجر: بدون ميسي لن يتأهل إنتر ميامي لهذا الدور

أعرب الإنجليزي أرسين فينجر مدير التطوير في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والمدرب التاريخي السابق لأرسنال، عن سعادته لرؤية ما يقدمه ميسي مع إنتر ميامي الأمريكي في كأس العالم للأندية.

ويستعد إنتر ميامي لمواجهة باريس سان جيرمان بدور الـ16 في البطولة القارية.

وقال فينجر في تصريحات لوسائل الإعلام: "ميسي يظل هو ميسي مهما كان اسم الفريق الذي يحمله، هو لاعب أسطوري وقدم الكثير لكرة القدم".

وواصل "من دون ميسي لم يكن إنتر ميامي ليتأهل لهذا الدور في كأس العالم للأندية، ميسي مع فريقه في هذه البطولة لا يمتلك أعلى الأرقام لكنه الأكثر تأثيرًا في البطولة القارية".

وأنهى حديثه "أوليسي يمتلك أفضل أرقام في البطولة القارية، لكن بدون هذه الأرقام سيتأهل البايرن بشكل طبيعي، على الجانب الأخر بدون مساهمات ميسي لن يتأهل إنتر ميامي إلى هذا الدور انه يصنع الفارق بأقل الإمكانيات".

وتمكن ميسي من قيادة إنتر ميامي لتحقيق المركز الثاني في المجموعة الأولي، حيث حقق الفريق الانتصار في مباراة وتعادل في مباراتان ليحقق 5 نقاط، في المجموعة التي ضمت كل من: الأهلي، وبالميراس، وبورتو".