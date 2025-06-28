كريستيانو رونالدو: أنا برتغالي ولكن أنتمي للسعودية.. وهذا سبب تجديدي مع النصر

أعرب البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي عن سعادته بتجديد عقده مع الفريق.

وأعلن نادي النصر عن تجديد عقد كريستيانو رونالدو حتى صيف 2027.

وقال كريستيانو رونالدو في تصريحات لقناة النصر: "أنا أؤمن بالمشروع وبالنصر وجماهيره. الحاضر سيكون جيدا بالتأكيد والكثير من الأمور ستتغير في النصر، علاقتي بجماهير النصر والترحيب الكبير الذي أحصل عليه منهم هي سبب استمراري لموسمين آخرين".

وواصل "الماضي سيبقى في الماضي، دعونا نؤمن بأن هذا سيكون أفضل موسم في تاريخ النصر، أؤمن أننا سنحقق ألقاب مهمة هذا الموسم، بالتأكيد نحتاج الجمهور معنا، فبدعمهم سنكون أقوى بكثير".

وأردف "لسنا سعداء بما حدث الموسم الماضي وهذا طبيعي، كنا نطمح للمنافسة والانتصار ونعمل أننا ما فعلناه لم يكن كافيًا ولكن هذا أصبح من الماضي، علينا التركيز في الحاضر، سنغير الكثير من الأمور".

وأنهى حديثه "أدعمونا الموسم الجديد ونعدكم بتحقيق كل شيء، أنا مواطن برتغالي ولكني أصبحت أنتمي للمملكة العربية السعودية، أنتظر كأس العالم في السعودية ومؤمن بأنه سيكون أجمل كأس عالم في التاريخ، وأؤمن كذلك أننا حاليًا ضمن أفضل خمس دوريات في التاريخ".

وتعاقد النصر مع رونالدو في يناير 2023، وحقق مع الفريق لقب البطولة العربية للأندية.

وسجل رونالدو 93 هدفا بقميص النصر منذ انضمامه إلى الفريق وحصل على لقب هداف الدوري السعودي مرتين متتاليتين.

ويحمل رونالدو الرقم التاريخي لأكثر من سجل أهدافا في نسخة واحدة من الدوري السعودي كاسرا رقم عبد الرازق حمد الله القياسي.