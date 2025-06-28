مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول تفاصيل القائمة الأولى للموسم الجديد من الدوري

السبت، 28 يونيو 2025 - 23:14

كتب : أحمد الخولي

احتفال وسام أبو علي بهدفه - الأهلي ضد بورتو

أوضح مصدر من الأهلي موقف القائمة الأولى للفريق للموسم المقبل المقرر إرسالها لاتحاد الكرة استعدادا للدوري المصري 2025-2026.

ويعد اليوم السبت هو الأخير لإرسال الأندية للقائمة الأولى للموسم الجديد.

كشف مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "سيتم قيد كل اللاعبين بلا استثناء في القائمة الأولى من أجل ضمان حقوق النادي في لاعبيه وبسبب ضيق الوقت".

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وأضاف "عمليات رحيل اللاعبين سواء بالإعارة أو البيع ستتم في الفترة المقبلة قبل الموسم الجديد".

وأكمل "سيتم قيد الخماسي الأجنبي: بنشرقي وديانج وداري وجراديشار وبن رمضان في القائمة الأولى، ولن يتواجد بها رضا سليم وكريستو".

وأتم موضحا "رضا سليم الأقرب رحيله إلى سيراميكا كليوباترا سواء بيع أو إعارة، ومحمد الضاوي كريستو يقترب من الرحيل أو من الممكن أن يوقع عقدا ثلاثيا ليحافظ الأهلي على حقوقه في اللاعب".

وبذلك ستكون قائمة الأهلي للموسم الجديد

حراسة المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد أحمد "سيحا" – مصطفى مخلوف.

الدفاع: أشرف داري – أحمد رمضان – مصطفى العش – ياسر إبراهيم – كريم الدبيس – محمد هاني – عمر كمال عبد الواحد – خالد عبد الفتاح.

الوسط: أليو ديانج – مروان عطية – أحمد نبيل "كوكا"– أحمد رضا – إمام عاشور – محمد علي بن رمضان – عمر الساعي – كريم وليد – محمد مجدي "أفشة".

الهجوم: محمود حسن "تريزيجيه" – حسين الشحات – أشرف بنشرقي – أحمد سيد "زيزو" – طاهر محمد طاهر – كريم فؤاد – محمد عبد الله – وسام أبو علي – نيتس جراديشار.

وكان الأهلي قد أعلن رحيل حمزة علاء ورامي ربيعة وأكرم توفيق وعلي معلول وعمرو السولية.

فيما انتهت إعارة يحيى عطية الله حمدي فتحي.

وضم الأهلي كل من أحمد سيد زيزو ومحمود تريزيجيه ومحمد علي بن رمضان ومحمد أحمد سيحا وأحمد رمضان.

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