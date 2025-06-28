رومانو: تشيلسي في مفاوضات مع برايتون لضم جواو بيدرو

دخل نادي تشيلسي في مفاوضات مع برايتون لضم مهاجمه البرازيلي جواو بيدرو.

وكشف فابريزيو رومانو الصحفي المتخصص في أخبار الانتقالات لدى سكاي سبورتس، أن تشيلسي في الوقت الحالي يتفاوض مع برايتون لضم جواو بيدرو.

وأن تشيلسي وضع جواو بيدرو كهدف ثاني له بعد الاتفاق على ضم جيمي جيتينز لاعب بوروسيا دورتموند.

وأضاف رومانو أن نيوكاسل أيضا في مفاوضات مع برايتون لمحاولة ضم اللاعب.

وظهر جواو بيدرو بمستوى مميز مع برايتون في الموسم الماضي وسجل 10 أهداف خلال 27 مباراة بالدوري الإنجليزي، كما صنع 6 أهداف.

وانضم جواو بيدرو لصفوف برايتون في عام 2023 قادما من واتفورد.

وأتم تشيلسي صفقة واحدة في الصيف الجاري وهي التعاقد مع ليام ديلاب مهاجم إبسويتش تاون.

ويتواجد تشيلسي في كأس العالم للأندية المقام في الولايات المتحدة الأمريكية، ويلعب ضد بنفيكا في دور الـ16.