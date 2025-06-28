مباشر كأس العالم للأندية - بنفيكا (0)-(1) تشيلسي.. إيقاف المباراة لحالة الطقس

السبت، 28 يونيو 2025 - 22:55

كتب : FilGoal

ريس جيمس - تشيلسي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بنفيكا ضد تشيلسي في دور الـ16 من كأس العالم للأندية.

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إيقاف المباراة بسبب الطقس

ق 64: جوووووووول ريس جيمس من ضربة حرة مباشرة بشكل رائع.

انطلاق الشوط الثاني

استراحة

ق 38: تصدي مذهل من تروبن بعد تسديدة من كوكوريا.

ق 20: تسديدة من مارك كوكوريا داخل منطقة الجزاء بعد مراوغة رائعة ثم سدد لكن تصدى لها تروبن حارس مرمى بنفيكا.

بداية المباراة

بنفيكا تشيلسي كأس العالم للأندية
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