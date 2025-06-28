انتهت كأس العالم للأندية - بنفيكا (1)-(4) تشيلسي.. البلوز لربع النهائي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بنفيكا ضد تشيلسي في دور الـ16 من كأس العالم للأندية.

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انتهت تشيلسي إلى ربع النهائي

ق 117: كيرنان دوسيبيري هال يضيف الرابع بعد بينية وانفراد

ق 114: جووول نيتو والثااااالث من مرتدة سريعة لتشيلسي

ق 108: جووووول الثااااني.. مرتدة وتسديدة يتصدى لها تروبن ويتابعها نكونكو في الشباك

بداية الشوط الإضافي الثاني

نهاية الشوط الإضافي الأول

ق 104: مرتدة سريعة وتسديدة من دي ماريا تصل في يد سانشيز بسهولة

ق 93: بطاقة حمراء لبريستيناني لاعب بنفيكا

بداية الشوط الإضافي الأول

إلي شوطين إضافيين

ق 90+4 جوووول دي ماريا يسجل التعاااااادل

ق 90+3 ركلة جزاء لبنفيكا

عودة اللقاء بعد توقف قارب الساعتين

إيقاف المباراة بسبب الطقس

ق 64: جوووووووول ريس جيمس من ضربة حرة مباشرة بشكل رائع.

انطلاق الشوط الثاني

استراحة

ق 38: تصدي مذهل من تروبن بعد تسديدة من كوكوريا.

ق 20: تسديدة من مارك كوكوريا داخل منطقة الجزاء بعد مراوغة رائعة ثم سدد لكن تصدى لها تروبن حارس مرمى بنفيكا.

بداية المباراة