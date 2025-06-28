انتهت كأس العالم للأندية - بنفيكا (1)-(4) تشيلسي.. البلوز لربع النهائي
السبت، 28 يونيو 2025 - 22:55
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بنفيكا ضد تشيلسي في دور الـ16 من كأس العالم للأندية.
لمتابعة المباراة من هنا
-----------------------------------
انتهت تشيلسي إلى ربع النهائي
ق 117: كيرنان دوسيبيري هال يضيف الرابع بعد بينية وانفراد
ق 114: جووول نيتو والثااااالث من مرتدة سريعة لتشيلسي
ق 108: جووووول الثااااني.. مرتدة وتسديدة يتصدى لها تروبن ويتابعها نكونكو في الشباك
بداية الشوط الإضافي الثاني
نهاية الشوط الإضافي الأول
ق 104: مرتدة سريعة وتسديدة من دي ماريا تصل في يد سانشيز بسهولة
ق 93: بطاقة حمراء لبريستيناني لاعب بنفيكا
بداية الشوط الإضافي الأول
إلي شوطين إضافيين
ق 90+4 جوووول دي ماريا يسجل التعاااااادل
ق 90+3 ركلة جزاء لبنفيكا
عودة اللقاء بعد توقف قارب الساعتين
إيقاف المباراة بسبب الطقس
ق 64: جوووووووول ريس جيمس من ضربة حرة مباشرة بشكل رائع.
انطلاق الشوط الثاني
استراحة
ق 38: تصدي مذهل من تروبن بعد تسديدة من كوكوريا.
ق 20: تسديدة من مارك كوكوريا داخل منطقة الجزاء بعد مراوغة رائعة ثم سدد لكن تصدى لها تروبن حارس مرمى بنفيكا.
بداية المباراة