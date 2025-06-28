مباشر كأس العالم للأندية - بنفيكا (0)-(1) تشيلسي.. إيقاف المباراة لحالة الطقس
السبت، 28 يونيو 2025 - 22:55
كتب : FilGoal
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إيقاف المباراة بسبب الطقس
ق 64: جوووووووول ريس جيمس من ضربة حرة مباشرة بشكل رائع.
انطلاق الشوط الثاني
استراحة
ق 38: تصدي مذهل من تروبن بعد تسديدة من كوكوريا.
ق 20: تسديدة من مارك كوكوريا داخل منطقة الجزاء بعد مراوغة رائعة ثم سدد لكن تصدى لها تروبن حارس مرمى بنفيكا.
بداية المباراة
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