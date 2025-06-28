تشكيل تشيلسي - ثلاثي وسط و7 تعديلات أمام بنفيكا

السبت، 28 يونيو 2025 - 22:10

كتب : FilGoal

ليام ديلاب - إنزو فيرنانديز - تشيلسي ضد لوس أنجلوس

أعلن إنزو ماريسكا المدير الفني لفريق تشيلسي عن تشكيله لمواجهة بنفيكا البرتغالي في دور الـ 16 لبطولة كأس العالم للأندية.

4 لاعبين فقط ممن واجهوا الترجي في الجولة الأخيرة لدور المجموعات يتواجدون في هذا التشكيل.

الرباعي يتكون من بينوا بادياشيل وإنزو فيرنانديز وروميو لافيا وليام ديلاب.

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وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

حراسة المرمى: روبرت سانشيز

خط الدفاع: ريس جيمس - بينوا بادياشيل - ليفي كولويل - مارك كوكوريا

خط الوسط: روميو لافيا - مويسيس كايسيدو - إنزو فيرنانديز

خط الهجوم: كول بالمر - ليام ديلاب - بيدرو نيتو

وتغلب بالميراس على بوتافوجو 1-0 في دور الـ 16، وينتظر الفائز من بنفيكا وتشيلسي.

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