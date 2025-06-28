تشكيل تشيلسي - ثلاثي وسط و7 تعديلات أمام بنفيكا
السبت، 28 يونيو 2025 - 22:10
كتب : FilGoal
أعلن إنزو ماريسكا المدير الفني لفريق تشيلسي عن تشكيله لمواجهة بنفيكا البرتغالي في دور الـ 16 لبطولة كأس العالم للأندية.
4 لاعبين فقط ممن واجهوا الترجي في الجولة الأخيرة لدور المجموعات يتواجدون في هذا التشكيل.
الرباعي يتكون من بينوا بادياشيل وإنزو فيرنانديز وروميو لافيا وليام ديلاب.
وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي:
حراسة المرمى: روبرت سانشيز
خط الدفاع: ريس جيمس - بينوا بادياشيل - ليفي كولويل - مارك كوكوريا
خط الوسط: روميو لافيا - مويسيس كايسيدو - إنزو فيرنانديز
خط الهجوم: كول بالمر - ليام ديلاب - بيدرو نيتو
وتغلب بالميراس على بوتافوجو 1-0 في دور الـ 16، وينتظر الفائز من بنفيكا وتشيلسي.
نرشح لكم
تشكيل بنفيكا - غياب سانشيز وظهور التركي في مواجهة تشيلسي سكاي: تشيلسي يتوصل لاتفاق مع دورتموند لضم جيمي جيتنيز فوتبول إيطاليا: إنتر يتفق مع بارما للتعاقد مع بوني مستشارة رودريجو توضح لـ في الجول سبب لعبه دقائق قليلة ومستقبله مع ريال مدريد رومانو: فيرنر منفتح على الانتقال إلى نيويورك ريد بولز مالك ليون بعد هبوطه: سأبتعد.. وسيعود النادي أقوى لهذه الأسباب موندو ديبورتيفو: أراوخو يعود مبكرا لـ برشلونة استعدادًا للموسم الجديد راديو كتالونيا: أزمة في حراسة المرمى لـ برشلونة تثير الشكوك