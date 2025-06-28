قوته في بدلائه.. بالميراس يتفوق على بوتافوجو ويتأهل لربع نهائي كأس العالم للأندية

تأهل بالميراس إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025 بالفوز على بوتافوجو بهدف دون رد عقب الوصول لشوطين إضافيين، في أولى مباريات دور الـ 16 في لقاء أقيم على ملعب لينكولن فايننشال ستيديوم في فلادليفيا.

سجل هدف اللقاء الوحيد: باولينيو في الدقيقة 100.

ولا يزال بالميراس يرتكز على قوة دكة بدلاءه، في كأس العالم للأندية سجل الفريق 5 أهداف بواقع هدف عكسي و4 أهداف سجلها البدلاء، وجاءت جميع أهدافه في الشوط الثاني.

الأمر ليس بقبيل الصدفة، فبالميراس سجل 12 هدفا في الدوري البرازيلي من بينها 4 عن طريق لاعبين شاركوا من على مقاعد البدلاء.

وسيلتقي بالميراس مع الفائز من مباراة تشيلسي ضد بنفيكا في ربع النهائي.

وستقام المباراة يوم 4 يوليو المقبل على نفس الملعب.





































التشكيل

بدأ فيتور روكي أساسيا في هجوم بالميراس، وتواجد جوستافو جوميز في الدفاع.

بينما قاد إيجور جيسوس تشكيل بوتافوجو، وتواجد أليكس تيليس في مركز الظهير الأيسر.

وصف المباراة

بدأ اللقاء قويا وفي الدقيقة 3 تحصل باربوزا مدافع بوتافوجو على بطاقة صفراء إثر تدخل قوي على ريتشارد ريوس.

وفي الدقيقة 10 كاد فيتور روكي أن يسجل الهدف الأول لكنه لم يلمس الكرة بقوة بعد عرضية أرضية لتمر الكرة بمحاذاة مرمى بوتافوجو.

واستمر بالميراس في السيطرة على الكرة والمحاولات الهجومية لكن افتقاد اللمسة الأخيرة كان واضحا في الدقيقة 25.

وأشهر الحكم الفرنسي فرانسوا لوتكسيه في الدقيقة 35 بطاقة صفراء في وجه أليكس تيليس.

ثم تعرض جوستافو جوميز قائد بالميراس لبطاقة صفراء في الدقيقة 40.

وحاول مارلون فيرتاس تهديد مرمى ويفرتون حارس بالميراس لكن تصويبته مرت بعيدة.

وجاء التهديد الأخير من بالميراس في الشوط الأول عن طريق ريتشارد ريوس في الدقيقة 45+5 لكن تسديدته علت العارضة وجاءت في الشباك العلوية، لينتهي بتعادل سلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني ضغط بالميراس مبكرا وفي الدقيقة 47 سدد إستيفاو كرة قوية تصدى لها جون فيكتور ببراعة.

ثم بعد 3 دقائق سجل إستيفاو هدفا بعد تسديدة تصدى لها الحارس وتابعها بأخرى في الشباك لكن الحكم المساعد أشهر راية التسلل ليظل التعادل سائدا.

وفي الدقيقة 60 تألق جون فيكتور حارس بوتافوجو في التصدي لتسديدة ماوريسيو بثبات.

وبعد 12 دقيقة واصل جون تألقه وحوّل رأسية ماوريسيو لركنية بأصابع يده.

الدقائق الأخيرة مرت دون جديد مع سيطرة واستحواذ من بالميراس وتراجع بوتافوجو، لنصل لشوطين إضافيين.

وتكرر ما حدث خلال 90 دقيقة خلال الشوط الإضافي الأول، فسدد ريوس كرة قوية حولها جون لركنية في الدقيقة 96.

وطالب لاعبو بالميراس بركلة جزاء بداعي وجود لمسة يد على إيجور جيسوس لكن الحكم رفض احتسابها.

وفي الدقيقة 100 أطلق البديل باولينيو تسديدة مقوسة مرت من تحت أقدام المدافعين وسكنت الشباك معلنة أول أهداف اللقاء.

100' GOAL!! ⚽ Paulinho breaks through for @Palmeiras in the Extra Time and Verdão is closer to the quarter-finals! 🐷 Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #SEPBOT pic.twitter.com/8wNxnv3HQU — DAZN Football (@DAZNFootball) June 28, 2025

في الشوط الإضافي الثاني بدأ بوتافوجو التقدم بحثا عن التعادل وتراجع بالميراس أكثر.

وفي الدقيقة 107 أرسل جيسوس عرضية مرت من خلف أرتور كابرال.

وفشل فيتينيو في تحويل عرضية متقنة لهدف في الدقيقة 115 إذ سدد في الشباك الخارجية لمرمى ويفرتون رغم غياب الرقابة عنه.

وبعد دقيقة أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه جوستافو جوميز نظرا لحصوله على إنذار ثانٍ بعد شد لاعب بوتافوجو في منتصف الملعب.

وتألق ويفرتون في التصدي لرأسية في الثواني الأخير محافظا على فرص فريقه في الوصول لربع نهائي كأس العالم للأندية.

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