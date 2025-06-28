تشكيل بنفيكا - غياب سانشيز وظهور التركي في مواجهة تشيلسي

أعلن برونو لاج المدير الفني لفريق بنفيكا عن تشكيله لمواجهة تشيلسي في دور الـ 16 لبطولة كأس العالم للأندية.

وأجرى المدرب تعديلين على التشكيل الذي فاز على بايرن ميونيخ في الجولة الأخيرة لدور المجموعات.

ويشارك التركي أركون كوكتشو وفلورنتينو لويس بدلا من جيانلوكا بريستياني وريناتو سانشيز.

ويغيب ريناتو سانشيز بسبب الإصابة.

وجاء تشكيل بنفيكا كالتالي:

حراسة المرمى: أناتولي تروبين

الدفاع: فريدريك أورسينس - أنطونيو سيلفا - نيكولاس أوتاميندي - صامويل داهل

الوسط: فلورنتينو لويس - لياندرو بارييرو

أمامهما: أنخيل دي ماريا - أركون كوكتشو - أندرياس شييلديروب

الهجوم: فانجيليس بافليديس

وتغلب بالميراس على بوتافوجو 1-0 في دور الـ 16، وينتظر الفائز من بنفيكا وتشيلسي.