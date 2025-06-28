سكاي: تشيلسي يتوصل لاتفاق مع دورتموند لضم جيمي جيتنيز

أتم نادي تشيلسي الإنجليزي الاتفاق مع بوروسيا دورتموند الألماني لضم لاعبه الإنجليزي الشاب جيمي جيتنيز.

وكشفت شبكة أخبار "سكاي سبورتس" أن تشيلسي توصل لاتفاق مع دورتموند لضم جيتنيز.

وأن تشيلسي اتفق مع اللاعب على التوقيع لمدة 7 مواسم مقبلة ليستمر مع الفريق حتى عام 2032.

ويخضع اللاعب للفحص الطبي في تشيلسي خلال ساعات.

وذلك بعد أن قبل دورتموند عرض تشيلسي الأخير لضم اللاعب.

وسبق أن أبدى بايرن ميونيخ اهتماما بضم الإنجليزي الشاب من قبل.

وبدأ جيتنيز بقميص شباب مانشستر سيتي وانضم لدورتموند في 2020. وخاض بقميص الأصفر والأسود 106 مباراة ويمتد تعاقده حتى 2028.

الجناح الأيسر سجل الموسم الماضي 12 هدفا من بينها 4 في دوري أبطال أوروبا.

وكان تشيلسي قد أعلن ضم ليام ديلاب من إبسويتش تاون في أولى صفقاته الصيفية للموسم الجديد.