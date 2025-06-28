فوتبول إيطاليا: إنتر يتفق مع بارما للتعاقد مع بوني

السبت، 28 يونيو 2025 - 21:14

كتب : FilGoal

أنجي يوان بوني - بارما

توصل نادي إنتر إلى اتفاق مع نظيره بارما للتعاقد مع أنجي يوان بوني لاعب الفريق.

وحسب موقع فوتبول إيطاليا، فإن إنتر سيضم اللاعب الفرنسي مقابل 25 مليون يورو.

وحاول إنتر تقليل المبلغ المطلوب، لكن لم يتمكن من الأمر أو حتى إدراج لاعب في الصفقة كما رغب حسب التقارير الإخبارية.

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وتدرب أنجي يوان بوني تحت قيادة الروماني كريستيان كيفو في الموسم الماضي في بارما.

وبعد قيادة كيفو لإنتر يسعى للاجتماع مرة ثانية مع لاعبه السابق لكن في جيوزيبي مياتزا.

وشارك بوني في 38 مباراة رفقة بارما في الموسم المنقضي وسجل 6 أهداف وصنع 4 آخرين.

ويسعى إنتر لتعويض رحيل ماركو أرناوتوفيتش وخواكين كوريا بضم بوني.

وعاد الثنائي المهاجم فرانشيسكو بيو إسبوسيتو وسيباسيتانو إسبوسيتو إلى إنتر بعد فترة إعارة.

ووفقا للتقارير الإخبارية فإن فرانشيسكو بيو إسبوسيتو سيستمر مع إنتر بعد تألقه خلال بطولة كأس العالم للأندية.

ويلاقي إنتر منافسه فلومينينسي في دور الـ16 من كأس العالم للأندية يوم الاثنين المقبل.

أنجي يوان بوني بارما إنتر ميركاتو
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