مستشارة رودريجو توضح لـ في الجول سبب لعبه دقائق قليلة ومستقبله مع ريال مدريد

السبت، 28 يونيو 2025 - 20:42

كتب : عبد الرحمن شريف

ريال مدريد ضد غرناطة

أوضحت هيلو كومبانيولو، المستشارة الإعلامية للبرازيلي رودريجو جوس لاعب ريال مدريد، عن سبب لعبه عدد دقائق قليلة وموقفه من الرحيل عن ناديه.

وقالت كومبانيولو لـ FilGoal.com: "عدم مشاركة رودريجو في دقائق لعب كثيرة هو قرار فني من تشابي ألونسو".

وأنهت حديثها قائلة: "مستقبله؟ رودريجو حتى الآن مستمر مع ريال مدريد ولم يقرر الرحيل عن الفريق حتى وقتنا هذا".

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ولعب رودريجو في المباراة الأولى في كأس العالم للأندية رفقة فريقه ضد الهلال في 65 دقيقة.

ثم غاب عن الجولة الثانية ضد باتشوكا المكسيكي، وشارك في اللقاء الثالث أمام ريد بول سالزبورج لمدة 23 دقيقة.

وينتهي عقد رودريجو مع ريال مدريد مدريد صيف 2028.

وشارك اللاعب مع ريال مدريد في الموسم الحالي في 51 مباراة تمكن من تسجيل 12 هدفا، وصناعة 9 أهداف.

وتمكن ريال مدريد من التأهل لدور الـ16 من كأس العالم للأندية، إذ تصدر الفريق الملكي المجموعة الثامنة برصيد 7 نقاط بعد تحقيق انتصارين وتعادل.

وشارك ريال مدريد في المجموعة التي ضمت كل من: الهلال، وباتشوكا، وسالزبورج.

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