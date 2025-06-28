ريكورد: النصر يتمم اتفاقه مع جيسوس لتدريب الفريق

تمكن نادي النصر السعودي، من حسم المفاوضات مع البرتغالي جورج جيسوس المدير الفني السابق للهلال لتدريب الفريق.

وأفادت صحيفة ريكورد البرتغالية أن الطرفين اتفقا على كل شيء، وسيكون التوقع الرسمي الأسبوع المقبل في مدريد.

ووفقًا للتقارير الصحفية فإن جيسوس اقترح على إدارة النصر التعاقد مع العديد من اللاعبين سبق له تدريبهم مع الهلال وأندية أخري والنادي وافق على طلباته.

وسيتقاضى المدرب البرتغالي 7 ملايين يورو سنويا، وتفيد التقارير أن هذا المرتب أقل من نصف ما كان يتقاضاه مع الهلال من قبل.

ودرب جيسوس الهلال في 99 مباراة في مختلف البطولات، وفاز في 80 منها، بنسبة انتصارات بلغت 80.8٪؜، وبمعدل نقطي يصل إلى 2.52 نقطة في كل مباراة.

جيسوس صاحب الـ70 عاما، تولي تدريب أندية الهلال السعودي، وفنربشخة التركي، وبنفيكا وسبورتنج لشبونة البرتغاليين، وفلامنجو البرازيلي.

ونجح في مسيرته في التتويج بألقاب 3 بطولات دوري مع بنفيكا، وبطولة لكأس البرتغال مع بنفيكا، و6 ألقاب لكأس الرابطة البرتغالية بواقع 5 مع بنفيكا وكأس واحد مع سبورتنج لشبونة، وكأس تركيا مع فنربشخة التركي، والدوري البرازيلي وكوبا ليبرتادورس مع فلامنجو.

كما فاز مع الهلال ببطولة الدوري مرة، والكأس مرة، والسوبر السعودي 3 مرات.