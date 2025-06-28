رومانو: فيرنر منفتح على الانتقال إلى نيويورك ريد بولز

أوضح فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس أن تيمو فيرنر لاعب لايبزيج منفتح للانتقال إلى نيويورك ريد بولز.

وأفاد رومانو أن اللاعب الألماني سيتفاوض على بنود عقده قريبا.

ووفقا لرومانو فإن اللاعب لن يستمر مع لايبزيج بعد العودة إليه عقب فترة إعارة إلى توتنام في الموسم المنقضي.

وخلال الموسم المنصرم الذي قضاه فيرنر على سبيل الإعارة مع توتنام تمكن المهاجم الألماني من تسجيل هدفا وصناعة 3 أهداف خلال 27 مباراة.

وشارك فيرنر في 946 دقيقة مع توتنام في الموسم السابق.

ولعب فيرنر مع منتخب ألمانيا في 57 مباراة وسجل 24 هدفا.

وأنهى توتنام الموسم بالتتويج بالدوري الأوروبي على حساب مانشستر يونايتد ليتوج بلقبه الأول منذ عام 2008.

وكان توتنام أعلن عودة فيرنر إلى لايبزيج بالإضافة إلى رحيل الحارسين فريزر فورستر وألفي وايت مان والظهير الأيسر سيرجيو ريجيلون سيرحلون عن النادي لنهاية عقودهم.