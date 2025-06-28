بعد عام وبطلب لوبيتيجي.. الهيدوس يقطع اعتزاله ويعود لمنتخب قطر

السبت، 28 يونيو 2025 - 19:54

كتب : FilGoal

حسن الهيدوس - قطر

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم عودة حسن الهيدوس قائد منتخب قطر ونادي السد إلى صفوف المنتخب.

ويأتي ذلك بعد أكثر من عام على إعلان الهيدوس اعتزاله الدولي، والذي جاء في 16 مارس 2024.

وقال الاتحاد القطري في بيانه:

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"في خطوة إيجابية واستجابة لطلب مدرب منتخبنا الوطني جولين لوبيتيجي لتعزيز المنتخب بعناصر ذات خبرة، يتصدر حسن الهيدوس قائمة المنتخب الوطني لملحق تصفيات كأس العالم 2026".

"حيث من المتوقع أن يضيف وجوده قيمة فنية ومعنوية من خلال تقديم القيادة والدعم في سبيل الحلم الكبير الذي سيسعد جماهير العنابي وهو الوصول إلى كأس العالم 2026".

واعتزل الهيدوس عقب تتويجه مع العنابي بلقب كأس آسيا 2023، ثاني ألقابه مع المنتخب بعد عام 2019.

اللاعب البالغ من العمر 34 عاما كان قد أسدل الستار على مسيرة دولية امتدت لـ 16 عاما، بداية من منتخب الشباب عام 2007، ثم المنتخب الأولمبي، وصولا إلى المنتخب الأول في سبتمبر 2008 خلال تصفيات كأس العالم أمام البحرين.

خلال هذه المسيرة خاض 183 مباراة دولية وسجل 41 هدفا، وهو أكثر اللاعبين القطريين مشاركة في تاريخ المنتخب.

حسن الهيدوس قطر جولين لوبيتيجي
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