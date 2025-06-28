مالك ليون بعد هبوطه: سأبتعد.. وسيعود النادي أقوى لهذه الأسباب

قرر جون تيكستور مالك نادي ليون الابتعاد عن إدارته بعد هبوطه للدرجة الثانية، كما وعد باستثمار كبير لإعادة النادي.

وقال تيكستور في تصريحاته لقناة جلوبو البرازيلية: "سأقضي وقتاً أطول بكثير في التفكير بمجموعة إيجل بشكل عام، مع العودة بشكل متكرر إلى بوتافوجو".

ويملك تيكستور نادي بوتافوجو أيضا، بينما باع حصته في نادي كريستال بالاس والبالغة 43% إلى مواطنه وودي جونسون مالك نادي كرة القدم الأمريكية نيويورك جيتس.

وأضاف "لدي شركاء ممتازون داخل مجموعة إيجل فوتبول، وهم مساهمون ستكون لديهم مهمة حل مشاكل لم أتمكنمن إدارتها في فرنسا بصراحة".

وأوضح "أنا مقتنع أن ليون سيظهر وجها قويا. بالنسبة لي كمستثمر أمريكي كانت عملية التأقلم مع النظام هناك دائماً غريبة. لكننا نتمتع برأس مال قوي للغاية".

وكشف "سنستثمر مبلغا كبيرا، لقد بعنا لتونا نادي كريستال بالاس وليست لدينا أي صعوبات مالية، ولم نمتلك من السيولة في تاريخنا كما نملك الآن".

واختتم "لكن خلال هذه الفترة، فعلت أشياء معينة أزعجت السلطات والجهات الرقابية هناك، وعلينا تصحيح ذلك".

وأعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، بالتعاون مع الجهة المسؤولة عن الرقابة المالية، عن هبوط ليون إلى دوري الدرجة الثانية بسبب المشاكل المالية.

وقد جاء ذلك بسبب الأزمة المالية الضخمة التي أضرت بالفريق، حيث تجاوزت الديون 500 مليون يورو.

وحصل النادي على مهلة من بداية الموسم لحل هذه المشاكل، ولكن لم يقدم الأدلة الكافية التي تؤكد حل جزء منها.