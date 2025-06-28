موندو ديبورتيفو: أراوخو يعود مبكرا لـ برشلونة استعدادًا للموسم الجديد

السبت، 28 يونيو 2025 - 19:44

كتب : FilGoal

رونالد أراوخو

عاد الأوروجوياني رونالد أراوخو لاعب برشلونة مبكرا من إجازته ليستعد للموسم الجديد.

رونالد أراوخو

النادي : برشلونة

برشلونة

وأفادت موندو ديبورتيفو الكتالونية، أن رونالد أراوخو عاد لبرشلونة مبكرا من أجل بداية التدريب استعدادًا للموسم الجديد.

وستعود عناصر برشلونة إلى التدريبات من جديد استعدادًا للموسم الجديد يوم 13 يوليو القادم للخضوع للفحوصات الطبية.

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وبحسب صحيفة سبورت الكتالونية من قبل، فإن رغبة برشلونة هي بيع رونالد أراوخو خلال الصيف الحالي إذا وصل عرض كبير.

وأوفقا للتقارير الصحفية في وقت سابق، فإن يوفنتوس كان لديه رغبة كبيرة في التعاقد مع المدافع الأوروجوياني، لكن اللاعب لا يريد مغادرة برشلونة في الوقت الحالي.

وينتهي عقد أراوخو مع برشلونة صيف 2031، لكن بتواجد شرط جزائي يبلغ 60 مليون يورو.

وشارك أراوخو مع برشلونة بالموسم الماضي في 12 مباراة، وتمكن من تسجيل هدف وصناعة هدف.

وحقق مع الفريق ثلاثية محلية، الدوري الإسباني، والسوبر الإسباني، وكأس ملك إسبانيا.

وتخوض عناصر برشلونة جولة آسيوية تحضيرية للموسم الجديد 27 يوليو القادم في اليابان وكوريا.

رونالد أراوخو برشلونة الدوري الإسباني
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