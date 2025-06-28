راديو كتالونيا: أزمة في حراسة المرمى لـ برشلونة تثير الشكوك

السبت، 28 يونيو 2025 - 19:34

كتب : FilGoal

مارك أندريه تير شتيجن

يواجه نادي برشلونة الإسباني مشكلة كبيرة في مركز حراسة المرمى، إذ يمتلك الفريق الآن 4 حراس.

وأفاد راديو كتالونيا، أن مشكلة برشلونة تتعلق في عدم قدرة الفريق حتى الآن بالتخلص من إينياكي بينيا، الذي لن يشارك بشكل نهائي الموسم القادم مع الفريق.

ويعتبر الحارس الألماني تير شتيجن أحد ركائز الفريق الموسم القادم حتى وإن لن يشارك.

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وطالب شتيجن إدارة برشلونة إما دفع مرتبه بشكل كامل للمواسم المتبقية أو الاستمرار مع الفريق.

ويبقي مستقبل البولندي فويتشيك تشيزني معلق حتى الآن، فقد أعلن ديكو أن الحارس سيستمر مع الفريق لكن النادي لم يعلن تجديد عقده للآن مما يثير الشكوك حول مستقبل الحارس البولندي.

وتمكن النادي الكتالوني من التوقيع مع الحارس الإسباني جوان جارسيا، قادمًا من إسبانيول بعدما دفع قيمة كسر عقده المقدرة بـ25 مليون يورو.

وتمكن برشلونة من تحقيق الثلاثية المحلية بالموسم الماضي، حيث توج الفريق بلقب الدوري الإسباني، وكأس ملك إسبانيا، والسوبر الإسباني.

برشلونة إينياكي بينيا مارك أندري تير شتيجن تشيزني
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