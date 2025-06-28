انطلاق دورة الحصول على رخصة تقنية الفيديو

افتتح مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم وأعضاء لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد دورة الحصول على رخصة تقنية الفيديو المساعد VAR.

وشارك الكولومبي أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام من خلال تطبيقات التواصل عبر الإنترنت.

وتم ترشيح الحكام المشاركين في اختبارات الحصول على رخصة تقنية الفيديو المساعد وفقا للمعايير الفنية والإدارية الصادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والخاصة بالحكام المؤهلين لإدارة المباريات باستخدام تقنية الفيديو، وفق عدد محدد من الفيفا لكل دورة تدريبية.

وتشمل المعايير عوامل أساسية مثل الأداء الفني وتقييمات الحكام في المباريات، واللياقة البدنية والطبية والعمر المناسب، والخبرة العملية وإجادة اللغة الإنجليزية، بما يتماشى مع متطلبات فيفا لتطبيق تقنية الفيديو.

ووفقا لما أعلنه الاتحاد المصري لكرة القدم، سيتم تنظيم العديد من الدورات بشكل متكرر ومنتظم لتستوعب الأعداد المناسبة التي تحتاجها مباريات الكرة المصرية.

ويتواجد رويز في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يتولى مهمة إدارة محاضرات للحكام بكأس العالم للأندية.

وعلم FilGoal.com أن أوسكار سينجز 3 مهام عقب عودته إلى القاهرة بعد نهاية كأس العالم للأندية.

أوسكار سيقوم بتشكيل لجنة الحكام للموسم الجديد، ولديه رغبة في إضافة عناصر وإجراء تغييرات على بعض أعضاء اللجنة، وفقا لم علم FilGoal.com.

كما سيعمل أوسكار على القائمة الدولية للحكام والذي سيتم إرسالها أكتوبر المقبل، ولدى الكولومبي رغبة في عدم وضع أي اسم فوق الـ 40 عاما.

ويهدف أوسكار إلى إلقاء تدريبات عملية للحكام في مشروع الهدف بجانب تطوير تقنية الـ VAR وعرض خطته لاتحاد الكرة عن الموسم الجديد.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية كأس العالم للأندية خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو القادم.

ويتواجد محمود عاشور كحكم لتقنية الفيديو في كأس العالم للأندية، فيما غاب حكام الساحة عن البطولة.

وتولى أوسكار رويز مسؤولية لجنة الحكام في مصر فبراير الماضي.