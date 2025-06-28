كلوب: كأس العالم للأندية أسوأ فكرة في الكرة.. وأشخاص ليس لديهم عمل يومي نظموها

هاجم يورجن كلوب المدير الرياضي لأندية ريد بولز بطولة كأس العالم للأندية بشدة ويرى أنها أسوأ فكرة في كرة القدم ومن نظموها ليس لديهم عمل يومي.

وقال كلوب لصحيفة دي فيلت الألمانية: "كأس العالم للأندية هي أسوأ فكرة تم تنفيذها في كرة القدم، أشخاص ليس لديهم عمل يومي يطرحون أفكارا".

وأضاف "أتفهم أولئك الذين يقولون، لكن هناك مبالغ خيالية تدفع مقابل المشاركة، لكن هذا لا ينطبق على كل ناد، العام الماضي كانت كوبا أمريكا ويورو، هذا العام كأس العالم للأندية، والعام المقبل كأس العالم".

وأكمل "هذا يعني أنه لا يوجد تعاف حقيقي للاعبين المشاركين، لا جسديا ولا ذهنيا، بالطبع جميعهم يجنون الكثير من المال، لكن دعونا نضع هذا جانبا للحظة".

وشدد "لاعب في NBA أيضا يتقاضى أموالا طائلة، لديه أربعة أشهر راحة كل عام، فيرجيل فان دايك لم يحصل على ذلك حتى طوال مسيرته، بطولات مثل كأس العالم للأندية لا يمكن أن تقام على حساب اللاعبينـ لا أتمنى أن يحدث شيء لأحد، لكن لدي خوف حقيقي".

وتابع "نحن نطلب منهم باستمرار أن يدخلوا كل مباراة وكأنها الأخيرة، نقول لهم ذلك 70 أو 75 مرة في السنة، لكن لا يمكن أن يستمر الأمر على هذا النحو".

وأتم "علينا أن نضمن حصولهم على فترات راحة، لأنه إذا لم يحصلوا عليها، فلن يكونوا قادرين على تقديم أفضل ما لديهم على المدى الطويل، وإذا لم يعد بإمكانهم فعل ذلك، فإن المنتج بأكمله سيفقد قيمته".

وانطلقت بطولة كأس العالم للأندية يوم 14 يونيو الماضي، وستنتهي يوم 13 يوليو القادم.

ولأول مرة تقام كأس العالم للأندية بالنظام الجديد المكون من 32 فريقا.