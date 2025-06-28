رئيس البنك يكشف لـ في الجول حقيقة عرض الأهلي لضم أسامة فيصل

أوضح أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي حقيقة وصول عرض من الأهلي لضم أسامة فيصل هداف الفريق.

أسامة فيصل النادي : البنك الأهلي البنك الأهلي

وربطت بعض التقارير اسم فيصل بالانتقال للأهلي في الصيف الجاري.

وقال أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي لـ FilGoal.com: "الأهلي لم يتقدم بأي عروض رسمية أو ودية لشراء أسامة فيصل".

وأضاف "لن نفرط في اللاعب لأن هدفنا الموسم المقبل المنافسة على كل الألقاب المحلية وحجز مقعد إفريقي".

وأتم "نستهدف تدعيم فريقنا وليس بيع لاعبينا".

واحتل البنك الأهلي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري وحل وصيفا في كأس عاصمة مصر وودع كأس مصر على يد بيراميدز في نصف النهائي.

المهاجم الدولي شارك في 5 مباريات بقميص منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن في الموسم المنقضي بتصفيات كأس العالم وأمم إفريقيا.

ومع البنك الأهلي سجل 21 هدفا في 34 مباراة بجميع المسابقات.

واحتل فيصل المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري المصري خلف إمام عاشور بعدما سجل 12 هدفا.

كما فاز بلقب هداف كأس عاصمة مصر برصيد 6 أهداف.