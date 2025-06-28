رئيس البنك يكشف لـ في الجول حقيقة عرض الأهلي لضم أسامة فيصل

السبت، 28 يونيو 2025 - 19:23

كتب : أحمد الخولي

أسامة فيصل - البنك الأهلي - المصري

أوضح أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي حقيقة وصول عرض من الأهلي لضم أسامة فيصل هداف الفريق.

أسامة فيصل

النادي : البنك الأهلي

البنك الأهلي

وربطت بعض التقارير اسم فيصل بالانتقال للأهلي في الصيف الجاري.

وقال أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي لـ FilGoal.com: "الأهلي لم يتقدم بأي عروض رسمية أو ودية لشراء أسامة فيصل".

أخبار متعلقة:
كأس العاصمة - رأسية أسامة فيصل تهدي البنك الأهلي الفوز على إنبي في ذهاب نصف النهائي غياب أسامة فيصل أمام المصري ضمن عقوبات رابطة الأندية للجولة السابعة فض الشراكة مع عاشور ومنسي.. أسامة فيصل ينفرد بصدارة هدافي الدوري رأسية أسامة فيصل تقود البنك الأهلي للفوز وتأزم موقف إنبي

وأضاف "لن نفرط في اللاعب لأن هدفنا الموسم المقبل المنافسة على كل الألقاب المحلية وحجز مقعد إفريقي".

وأتم "نستهدف تدعيم فريقنا وليس بيع لاعبينا".

واحتل البنك الأهلي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري وحل وصيفا في كأس عاصمة مصر وودع كأس مصر على يد بيراميدز في نصف النهائي.

المهاجم الدولي شارك في 5 مباريات بقميص منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن في الموسم المنقضي بتصفيات كأس العالم وأمم إفريقيا.

ومع البنك الأهلي سجل 21 هدفا في 34 مباراة بجميع المسابقات.

واحتل فيصل المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري المصري خلف إمام عاشور بعدما سجل 12 هدفا.

كما فاز بلقب هداف كأس عاصمة مصر برصيد 6 أهداف.

البنك الأهلي أشرف نصار الأهلي
نرشح لكم
مصدر من سموحة لـ في الجول: أبرمنا 3 صفقات استعدادا للموسم الجديد سليمان: إدارة الزمالك تثق في جون إدوارد.. وهذه الميزة الوحيدة لـ محمد شريف المصري يقرر إنشاء ملعبين لتدريب الفريق الصفقة الثانية.. مودرن سبورت يضم رشاد المتولي في وجود أشرف صبحي.. الكشف عن موعد الافتتاح التجريبي لاستاد النادي المصري خبر في الجول - البنك الأهلي يقترب من ضم يسري وحيد ومتعب خبر في الجول - مودرن سبورت يقترب من التعاقد مع التونسي مزهود خبر في الجول - طلائع الجيش يتوصل لاتفاق لضم كريم يحيى
أخر الأخبار
مصدر من سموحة لـ في الجول: أبرمنا 3 صفقات استعدادا للموسم الجديد 7 دقيقة | الدوري المصري
مستشارة رودريجو توضح لـ في الجول سبب لعبه دقائق قليلة ومستقبله مع ريال مدريد 12 دقيقة | الكرة الأوروبية
ريكورد: النصر يتمم اتفاقه مع جيسوس لتدريب الفريق 36 دقيقة | سعودي في الجول
رومانو: فيرنر منفتح على الانتقال إلى نيويورك ريد بولز 59 دقيقة | الكرة الأوروبية
بعد عام وبطلب لوبيتيجي.. الهيدوس يقطع اعتزاله ويعود لمنتخب قطر ساعة | الوطن العربي
مالك ليون بعد هبوطه: سأبتعد.. وسيعود النادي أقوى لهذه الأسباب ساعة | الكرة الأوروبية
موندو ديبورتيفو: أراوخو يعود مبكرا لـ برشلونة استعدادًا للموسم الجديد ساعة | الكرة الأوروبية
راديو كتالونيا: أزمة في حراسة المرمى لـ برشلونة تثير الشكوك ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - منتخب مصر يخسر أمام ألمانيا ويضرب موعدا مع البرتغال في بطولة العالم للشباب 2 كرة يد - موعد مباراة مصر والبرتغال في ربع نهائي بطولة العالم للشباب.. والقناة الناقلة 3 في حضور ثلاثي مصري.. مانشستر سيتي يُسقط العين بسداسية و10 من 10 لجوارديولا 4 وكيل الحملاوي لـ في الجول: إذا لم يتواصل الأهلي معي مباشرة سأضع الزمالك كأولوية
/articles/508219/رئيس-البنك-يكشف-لـ-في-الجول-حقيقة-عرض-الأهلي-لضم-أسامة-فيصل