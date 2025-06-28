انتهت كأس العالم للأندية - بالميراس (1)-(0) بوتافوجو.. الأخضر لربع النهائي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بالميراس ضد بوتافوجو في أولى مباريات دور الـ 16 من كأس العالم للأندية 2025.

ويلتقي الفريقان على ملعب لينكولن فاينينشال فيلد في فلادليفيا تحت قيادة تحكيمية للفرنسي فرانسوا لوتكسيه.

وسيلتقي الفائز من تلك المباراة مع الفائز من مباراة تشيلسي الإنجليزي ضد بنفيكا البرتغالي.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــا.

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انتهت

ق 116: بطاقة صفراء ثانية لجوستافو جوميز وبالميراس بـ 10 لاعبين

ق 115: فيتينيو يسدد في الشباك الخارجية رغم غياب الرقابة بعد عرضية متقنة.

ق 107 عرضية من جيسوس تمر من أرتور كابرال

بداية الشوط الإضافي الثاني

100' GOAL!! ⚽ Paulinho breaks through for @Palmeiras in the Extra Time and Verdão is closer to the quarter-finals! 🐷 Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #SEPBOT pic.twitter.com/8wNxnv3HQU — DAZN Football (@DAZNFootball) June 28, 2025

ق 100: جووووووووووووول أوووووووول.. باولينيو بتسديدة أرضية على يمين الحارس تعلن أول أهداف اللقاء

ق 97: مطالبات بركلة جزاء بعد لمس الكرة ليد إيجور جيسوس لاعب بوتافوجو

ق 96: تصويبة من ريوس وتصدي رائع من جون يبعدها لركنية

إلى شوطين إضافيين بعد نهاية اللقاء بتعادل سلبي

ق 72: عرضية متقنة ورأسية ماوريسيو يبعدها الحارس بقبضة يده لركنية

ق 60: تصويبة أرضية قوية من ماوريسيو يتصدى لها جون فيكتور بثبات

50' OFFSIDE! Estevão finds the net, but it won’t count — the flag is up! 🚩 Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #SEPBOT pic.twitter.com/i64tKjpIav — DAZN Football (@DAZNFootball) June 28, 2025

ق 50: هدف غير محتسب سجله إستيفاو بداعي التسلل

ق 47: تسديدة من إستيفاو يتصدى لها جون فيكتور ببراعة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

45+4' WOW! Richard Ríos with a superb strike from outside the box, but John Victor steps up BIG TIME to deflect it. Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #SEPBOT pic.twitter.com/P0gxanVBwH — DAZN Football (@DAZNFootball) June 28, 2025

ق 45+4: تصويبة قوية من ريوس تمر أعلى من العارضة

ق 43: توغل وتسديدة من مارلون فيرتاس لكن بعيدة عن مرمى ويفرتون

ق 40: بطاقة صفراء لجوستافو جوميز قائد بالميراس وسيغيب عن اللقاء المقبل حال الصعود

ق 35: بطاقة صفراء لأليكس تيليس بعد عرقلة آلان على حدود منطقة الجزاء

ق 25: فرص لبالميراس تفتقد للمسة الأخيرة داخل منطقة جزاء بوتافوجو

10' WHAT A CHANCE! Vitor Roque nearly opens the score for @Palmeiras but he misses by inches! Watch the @FIFACWC | June 14 - July 13 | Every Game | Free | https://t.co/i0K4eUtwwb | #FIFACWC #TakeItToTheWorld #SEPBOT pic.twitter.com/JM8Ck1TtSi — DAZN Football (@DAZNFootball) June 28, 2025

ق 10: عرضية أرضية ولمسة بسيطة والكرة تمر بمحاذاة مرمى بوتافوجو دون خطورة

ق 3: بطاقة صفراء أولى لباربوزا مدافع بوتافوجو بعد تدخل قوي على ريتشارد ريوس

بداية اللقاء