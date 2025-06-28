موندو ديبورتيفو: ريكيلمي يقترب من الانضمام لـ ريال بيتيس

اقترب أتليتكو مدريد الإسباني من حسم مستقبل لاعبه الأرجنتيني رودريجو ريكيلمي بالانتقال لريال بيتيس.

وأفادت موندو ديبورتيفو الكتالونية، أن ريال بيتيس وأتليتكو مدريد يعملان الآن على الرتوش الأخيرة في صفقة انتقال اللاعب الأرجنتيني لصفوف بيتيس.

وتعتبر هذه الصفقة مهمة للفريق الأندلسي، بعد طلب خاص من الأرجنتيني مانويل بيليجريني المدير الفني لريال بيتيس.

ويعمل أتليتكو مدريد على التخلص من العناصر غير المهمة للمدير الفني الأرجنتيني دييجو سيميوني، وذلك للقدرة على تعزيز صفوف الفريق استعدادًا للموسم القادم.

وينتهي عقد ريكيلمي مع الروخيبلانكوس صيف 2028.

ويعتبر انتداب رودريجو ريكيلمي في حال نجاح الصفقة سيكون بديلا لخيسوس رودريجيز الذي يقترب بشدة من الانتقال إلى كومو حسب التقارير الإخبارية.

وشارك اللاعب الأرجنتيني مع أتليتكو مدريد في 26 مباراة تمكن من تسجيل هدف وصناعة هدف آخر.

وغادر أتليتكو مدريد كأس العالم للأندية من الدور الأول، وذلك بسبب فارق الأهداف بعدما تساوى مع سان جيرمان وبوتافوجو في عدد النقاط.