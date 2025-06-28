سليمان: إدارة الزمالك تثق في جون إدوارد.. وهذه الميزة الوحيدة لـ محمد شريف

السبت، 28 يونيو 2025 - 18:57

كتب : FilGoal

أحمد سليمان - بعثة الزمالك

شدد أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك على دعم وثقة مجلس الإدارة في جون إدوارد المدير الرياضي للفريق، وأوضح رأيه في انضمام محمد شريف.

محمد شريف

النادي : الخليج

الزمالك

وأصبح إدوارد مديرا رياضيا للزمالك، فيما ارتبط اسم محمد شريف بالانتقال لصفوف الأبيض في صفقة انتقال حر.

وقال أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك عبر MBC مصر: "جون إدوارد يحظى بدعم غير محدود من مجلس إدارة، ونثق فيه ونطالب الجمهور بالصبر عليه خاصة بعد ما قدمه فاركو في الدوري المصري بالموسم الماضي".

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وأكمل "محمد شريف لاعب مميز وهو ما ظهر مع الأهلي وفي الدوري السعودي، ويمتلك ميزة واحدة وهي أنه لاعب حر".

وأتم "وربما ستتفاوض معه 4-5 فرق في الفترة المقبلة، وحسبما قرأت فأنه ربما يعود للأهلي في حال رحيل وسام أبو علي".

وكشف الزمالك في بيان رسمي عن تعاقده مع إدوارد ومنحه كافة صلاحيات ومسؤوليات إدارة ملف الفريق الأول. (طالع التفاصيل)

وسبق أن صرّح محمد شريف لاعب الخليج السعودي عبر قناة MBC مصر: "لم يتحدث أحدا معي من الزمالك ربما يكون الحديث مع وكيلي".

وردا على طلبه مقدم 50 مليون للانتقال للزمالك أجاب قائلا: "لم يحدث ذلك، والنادي لم يتفاوض معي، ولا أعلم هل تفاوض وكيلي مع أحمد حسام ميدو".

وشدد "ليس لدي رغبة، ولا زال أمامي الوقت، ربما أعلن رغبتي فلا أتمم الاتفاق فأغلق الباب على نفسي في جهة أخرى، وأحب التواجد في المكان الذي أشعر فيه بالتقدير أكثر، ومن الممكن أن أعود للأهلي وربما استمر في الاحتراف وحتى الآن لم أحسم موقفي ولا أريد التعجل في قراراتي".

محمد شريف الزمالك أحمد سليمان
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