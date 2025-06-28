تيباس يكشف لـ في الجول عن رأيه حول غياب برشلونة عن كأس العالم للأندية

السبت، 28 يونيو 2025 - 18:47

كتب : عبد الرحمن شريف

خافيير تيباس - رئيس رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا"

كشف خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني عن رأيه في غياب نادي برشلونة من كأس العالم للأندية 2025.

وقال تيباس لـ FilGoal.com: "بطولة كأس العالم للأندية تأثرت بغياب برشلونة لأنه واحد من الأندية الكبيرة التي تتمتع بشعبية كبيرة في العالم".

ويغيب الفريق الكتالوني عن البطولة القارية المقامة حاليًا بالولايات المتحدة الأمريكية.

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وانطلقت بطولة كأس العالم للأندية 14 يونيو، وستنتهي يوم 13 يوليو القادم.

ونجح تيباس في انتخابات رابطة الدوري الإسباني ليحصل على الولاية الرابعة 12 ديسمبر 2023 دون الحاجة لانعقاد الجمعية العمومية بسبب عدم وجود منافسين.

وتمكن برشلونة من تحقيق الثلاثية المحلية بالموسم الماضي، حيث توج الفريق بلقب الدوري الإسباني، وكأس ملك إسبانيا، والسوبر الإسباني.

وتمكن النادي الكتالوني من التوقيع مع الحارس الإسباني خوان جارسيا، قادمًا من إسبانيول بعدما دفع قيمة كسر عقده المقدرة بـ25 مليون يورو.

خافيير تيباس الدوري الإسباني برشلونة كأس العالم للأندية
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