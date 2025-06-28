المصري يقرر إنشاء ملعبين لتدريب الفريق

قرر النادي المصري برئاسة كامل أبو علي إنشاء ملعبين لتدريب فريق كرة القدم بأحدث المواصفات العالمية.

وذلك بمقر ملعب الفريق الجديد والذي سيطلق عليه اسم السيد متولي.

ومن المنتظر أن يتم الانتهاء من الملعبين بنهاية شهر أغسطس المقبل.

وقد تم تكليف شركة "الهداية سبورتس للملاعب الرياضية والمقاولات" وهي إحدى أكبر الشركات المتخصصة في مجال إعداد الملاعب بمصر والشرق الأوسط بالبدء في إجراء المعاينات اللازمة لملعب السيد متولي، حيث قام مسؤولي الشركة ظهر اليوم بجولة تفقدية للملعب يرافقهم المهندس عماد البرشة عضو مجلس إدارة النادي وعضو لجنة تطوير المنشآت.

هذا ومن المقرر أن يتم إعداد الملعبين على أحدث الطرز العالمية سواء من ناحية البنية التحتية المتعلقة بشبكات الري والصرف وكذلك الإضاءة بالإضافة إلى غرف خلع الملابس المجهزة على أعلى مستوى، فيما سيتم استخدام تكنولوجيا هايبرد في إعداد أرضيات الملعبين حيث تجمع تلك التكنولوجيا بين النجيل الطبيعي والنجيل الصناعي.