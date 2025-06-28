الصفقة الثانية.. مودرن سبورت يضم رشاد المتولي

أعلن نادي مودرن سبورت ضم رشاد المتولي قادما من بتروجت في صفقة انتقال حر.

وحسبما كشف FilGoal.com فإن مودرن سبورت توصل لاتفاق مع المتولي لضمه لمدة 4 أعوام في صفقة انتقال حر بعد اتهاء عقده مع بتروجت.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 24 عاما في 30 مباراة رفقة بتروجت في الموسم المنقضي وسجل 7 أهداف.

"العدل فوق الجميع" شاهد قبل الحذف .. سفاح مودرن طموحه في حتة تانية خالص 😉 🤪 جاهز للعرض 🥷 🔪#مودرن_سبورت #احنا_مودرن pic.twitter.com/igRYtEVODW — Modern Sport FC (@modernsportfc) June 28, 2025

وأصبح لاعب الوسط ثاني صفقات الفريق بعد محمد أبو جبل الذي انضم من البنك الأهلي للفريق.

وأعلن النادي تعيين مجدي عبد العاطي مديرا فنيا خلفا للجزائري عبد الحق بن شيخة.

من هو رشاد المتولي؟