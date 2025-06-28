الصفقة الثانية.. مودرن سبورت يضم رشاد المتولي

السبت، 28 يونيو 2025 - 18:31

كتب : عمرو نبيل

رشاد المتولي - مروان عطية - بتروجت ضد الأهلي

أعلن نادي مودرن سبورت ضم رشاد المتولي قادما من بتروجت في صفقة انتقال حر.

وحسبما كشف FilGoal.com فإن مودرن سبورت توصل لاتفاق مع المتولي لضمه لمدة 4 أعوام في صفقة انتقال حر بعد اتهاء عقده مع بتروجت.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 24 عاما في 30 مباراة رفقة بتروجت في الموسم المنقضي وسجل 7 أهداف.

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وأصبح لاعب الوسط ثاني صفقات الفريق بعد محمد أبو جبل الذي انضم من البنك الأهلي للفريق.

وأعلن النادي تعيين مجدي عبد العاطي مديرا فنيا خلفا للجزائري عبد الحق بن شيخة.

من هو رشاد المتولي؟

بين إنبي وبتروجت حصل رشاد على فرصة الوصول لمنتخب مصر للشباب تحت قيادة ربيع ياسين.

سجل أكثر من هدف ساهم بها في عودة بتروجت وسط الكبار مجددا.

قائد بتروجت في أولى مباريات الفريق بالدوري المصري، وتألق في بقاء الفريق بأول مواسمه وسط الكبار وفي النصف الأول من جدول الترتيب.

في 25 مباراة سجل 6 وصنع 11 مساهما بـ 11 هدفا بجميع المسابقات وسط كبار الدوري الممتاز.

رشاد المتولي مودرن سبورت بتروجت
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