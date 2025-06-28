دوري NBA – ليبرون جيمس يقرر تفعيل خيار اللاعب ويستمر لموسم جديد مع ليكرز

قرر ليبرون جيمس نجم لوس أنجلوس ليكرز تفعيل خيار اللاعب والاستمرار لموسم جديد مع فريقه.

وكشفت شبكة أخبار ESPN أن ليبرون قرر تفعيل بند خيار اللاعب في آخر موسم له مع ليكرز.

ليحصل على راتب وقدره 53 مليون دولار في الموسم المقبل.

وذلك بدلا من أن يقرر عدم تفعيل بند خيار اللاعب، ومن ثم يجدد تعاقده لعدة مواسم مع ليكرز أو يوقع لأي ناد آخر.

وانتقل ليبرون جيمس إلى لوس أنجلوس ليكرز في عام 2018 وفاز معه بلقب NBA مرة واحدة.

ليبرون البالغ من العمر 40 عاما يلعب مع نجله بروني في فريق لوس أنجلوس ليكرز.

وبدأ ليبرون مسيرته في دوري NBA عام 2003 عندما اختاره فريق كليفلاند كافاليرز.

ومن كليفلاند انتقل ليبرون إلى ميامي هيت وفاز معه باللقب مرة، ثم عاد إلى كليفلاند مرة أخرى وفاز معه باللقب.