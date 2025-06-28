فوتبول إيطاليا: ميلان يتوصل لاتفاق مع تورينو لضم ريتشي

توصل نادي ميلان إلى اتفاق مع نظيره تورينو للتعاقد مع صامويلي ريتشي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وحسب موقع فوتبول إيطاليا، فإن ميلان توصل لاتفاق مع تورينو لضم لاعب الوسط الإيطالي مقابل 23 مليون يورو بالإضافة إلى مليوني يورو كمكافآت.

وينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 23 عاما في صيف 2023.

وكان تورينو قد ضم ريتشي قادما من إيمبولي مقابل 1.5 مليون يورو كإعارة، ثم فعل بند أحقية الشراء مقابل 8.5 مليون يورو.

ولعب ريتشي 36 مباراة خلال الموسم المنقضي مع تورينو بتسجيله هدف وصناعة هدفين آخرين.

وكان ميلان اتفق مع لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد للتعاقد معه عقب انتهاء بطولة كأس العالم للأندية.

ورحل عن ميلان خلال الصيف الجاري كل من تيجاني ريندرز إلى مانشستر سيتي مقابل 55 مليون يورو.

وكذلك بيير كالولو إلى يوفنتوس مقابل 14 مليون يورو، وماركو بيليجرينو إلى بوكا جونيورز بـ3.5 مليون يورو.

وانتقل دافيدي كالابريا إلى بولونيا، ولن يجدد ميلان عقد لوكا يوفيتش وأليساندرو فلورينزي.