التشكيل - روكي يقود هجوم بالميراس.. وإيجور جيسوس أساسي مع بوتافوجو

يبدأ فيتور روكي أساسيا في هجوم بالميراس بينما يقود إيجور جيسوس تشكيل بوتافوجو في أولى مباريات دور الـ 16 من كأس العالم للأندية 2025.

ويلتقي الفريقان على ملعب لينكولن فاينينشال فيلد في فلادليفيا تحت قيادة تحكيمية للفرنسي فرانسوا لوتكسيه.

وجاء تشكيل بالميراس

حراسة المرمى: ويفرتون

الدفاع: خواكين بيكيريز - جوستافو جوميز - برونو فوكس – أجوستين جايي

الوسط: - إيميليانو مارتينيز - ريتشارد ريوس - آلان

الهجوم: ماورويسو - فيتور روكي – إستيفاو

فيما جاء تشكيل بوتافوجو

حراسة المرمى: جون فيكتور

الدفاع: فيتينيو – جاير كونيا – باربوزا – أليكس تيليس

الوسط: دانيلو باربوسا – آلان – مارلون فيرتاس

الهجوم: أرتور – إيجور جيسوس – جيفرسون سافارينو

وسيلتقي الفائز من تلك المباراة مع الفائز من مباراة تشيلسي الإنجليزي ضد بنفيكا البرتغالي.