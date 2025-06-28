اختبار طبي يحسم مصير ميتروفيتش أمام مانشستر سيتي

يخضع الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال السعودي لاختبار طبي لحسم موقفه من المشاركة أمام مانشستر سيتي.

ويلعب الهلال ضد مانشستر سيتي فجر الثلاثاء ضمن دور الـ16 من كأس العالم للأندية.

وبحسب صحيفة اليوم السعودية، فإن ميتروفيتش سيخضع لاختبار طبي لحسم موقفه النهائي.

ويخضع ميتروفيتش لبرنامج تأهيلي خلال الوقت الحالي بعد إصابته في عضلة الساق.

ميتروفيتش غاب عن مباريات الهلال الثلاثة في دور المجموعات وتبدو فرصه ضعيفة في اللحاق بمواجهة مانشستر سيتي.

ويطمح سيموني إنزاجي مدرب الهلال في استعادة خدمات ميتروفيتش أمام مانشستر سيتي، خاصة بعد تأكد غياب سالم الدوسري لنهاية البطولة.

ويغيب سالم الدوسري نجم الهلال عن صفوف فريقه لمدة تتراوح بين 4 و6 أسابيع بسبب الإصابة بالعضلة الخلفية.

وتأهل مانشستر سيتي لدور الـ16 بعدما تصدر ترتيب المجموعة السابعة.

فيما حل الهلال وصيفا لريال مدريد في المجموعة الثامنة.