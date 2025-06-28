اختبار طبي يحسم مصير ميتروفيتش أمام مانشستر سيتي

السبت، 28 يونيو 2025 - 16:57

كتب : FilGoal

الهلال - الوحدة - ميتروفيتش

يخضع الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال السعودي لاختبار طبي لحسم موقفه من المشاركة أمام مانشستر سيتي.

ويلعب الهلال ضد مانشستر سيتي فجر الثلاثاء ضمن دور الـ16 من كأس العالم للأندية.

وبحسب صحيفة اليوم السعودية، فإن ميتروفيتش سيخضع لاختبار طبي لحسم موقفه النهائي.

أخبار متعلقة:
مؤتمر إنزاجي: سنحاول استغلال الفرص أمام باتشوكا.. وهذا موقف ميتروفيتش ميلان يكشف حقيقة مفاوضاته مع ميتروفيتش تأكد غياب ميتروفيتش عن مباراتي سالزبورج وباتشوكا تقرير يكشف مدة غياب ميتروفيتش عن الهلال

ويخضع ميتروفيتش لبرنامج تأهيلي خلال الوقت الحالي بعد إصابته في عضلة الساق.

ميتروفيتش غاب عن مباريات الهلال الثلاثة في دور المجموعات وتبدو فرصه ضعيفة في اللحاق بمواجهة مانشستر سيتي.

ويطمح سيموني إنزاجي مدرب الهلال في استعادة خدمات ميتروفيتش أمام مانشستر سيتي، خاصة بعد تأكد غياب سالم الدوسري لنهاية البطولة.

ويغيب سالم الدوسري نجم الهلال عن صفوف فريقه لمدة تتراوح بين 4 و6 أسابيع بسبب الإصابة بالعضلة الخلفية.

وتأهل مانشستر سيتي لدور الـ16 بعدما تصدر ترتيب المجموعة السابعة.

فيما حل الهلال وصيفا لريال مدريد في المجموعة الثامنة.

الهلال مانشستر سيتي كأس العالم للاندية
نرشح لكم
مباشر كأس العالم للأندية - بالميراس (0)-(0) بوتافوجو.. فرصة تفتقد اللمسة الأخيرة تيباس يكشف لـ في الجول عن رأيه حول غياب برشلونة عن كأس العالم للأندية التشكيل - روكي يقود هجوم بالميراس.. وإيجور جيسوس أساسي مع بوتافوجو ديمبيلي جاهز لمواجهة إنتر ميامي في ثمن نهائي كأس العالم للأندية ماريسكا: دي ماريا لاعب من الطراز الرفيع وعلينا مراقبته جيدا قبل مواجهة مانشستر سيتي.. آخر تطورات إصابة ثلاثي الهلال مواعيد مباريات اليوم السبت - بنفيكا ضد تشيلسي.. وبالميراس وبوتافوجو في كأس العالم للأندية خارج كأس العالم للأندية.. الهلال يعلن تفاصيل ومدة غياب سالم الدوسري
أخر الأخبار
مباشر كأس العالم للأندية - بالميراس (0)-(0) بوتافوجو.. فرصة تفتقد اللمسة الأخيرة 16 دقيقة | كأس العالم للأندية
موندو ديبورتيفو: ريكيلمي يقترب من الانضمام لـ ريال بيتيس 20 دقيقة | ميركاتو
سليمان: إدارة الزمالك تثق في جون إدوارد.. وهذه الميزة الوحيدة لـ محمد شريف 20 دقيقة | الدوري المصري
تيباس يكشف لـ في الجول عن رأيه حول غياب برشلونة عن كأس العالم للأندية 29 دقيقة | الكرة الأوروبية
المصري يقرر إنشاء ملعبين لتدريب الفريق 43 دقيقة | الدوري المصري
الصفقة الثانية.. مودرن سبورت يضم رشاد المتولي 45 دقيقة | الدوري المصري
دوري NBA – ليبرون جيمس يقرر تفعيل خيار اللاعب ويستمر لموسم جديد مع ليكرز 50 دقيقة | كرة سلة
فوتبول إيطاليا: ميلان يتوصل لاتفاق مع تورينو لضم ريتشي 54 دقيقة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كرة يد - منتخب مصر يخسر أمام ألمانيا ويضرب موعدا مع البرتغال في بطولة العالم للشباب 2 كرة يد - موعد مباراة مصر والبرتغال في ربع نهائي بطولة العالم للشباب.. والقناة الناقلة 3 في حضور ثلاثي مصري.. مانشستر سيتي يُسقط العين بسداسية و10 من 10 لجوارديولا 4 وكيل الحملاوي لـ في الجول: إذا لم يتواصل الأهلي معي مباشرة سأضع الزمالك كأولوية
/articles/508209/اختبار-طبي-يحسم-مصير-ميتروفيتش-أمام-مانشستر-سيتي