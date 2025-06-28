بعد رحيله عن سان لورينزو.. مونياين يبدأ مسيرته التدريبية من الدرجة الخامسة في إسبانيا

السبت، 28 يونيو 2025 - 16:43

كتب : FilGoal

إيكر مونياين - سان لورينزو

أعلن نادي ديريو الإسباني تعيين إكير مونياين مدربا له.

إيكر مونيان

النادي : سان لورينزو

وكان إيكر مونياين قد أعلن رحيله عن سان لورينزو الأرجنتيني بعد تجربة استمرت 9 أشهر.

وعقد اللاعب مؤتمرا صحفيا اليوم الجمعة لإعلان قراره لجماهير الفريق الأرجنتيني.

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ويلعب نادي ديريو في الدوري الدرجة الخامسة ويقع بحي صغير ي مدينة بلباو.

وقال اللاعب الباسكي في المؤتمر الصحفي: "هناك فرص عديدة أمامي لاعتزال كرة القدم الاحترافية".

وأضاف "سأكون دائما ممثلا لسان لورينزو في أي مكان، وسأحاول مساعدة النادي بأي طريقة".

وأكمل "عندما يتم سؤالي عن سان لورينزو سأقول إنه نادٍ خاص، مع هوية فريدة وشجاعة لمواجهة المواقف ضخمة، ومعجب بعدد الجماهير التي تشجعه حول العالم".

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وأردف "سان لورينزو إدمان بمجرد أن تأتي لهنا ستعرف ذلك، ولا تستطيع تركه".

وعن مستقبله أجاب قائلا: "توقعاتي أن أصبح مدربا في يوم ما، وإن شاء الله سأكون قادرا على التواجد هنا، وسأكون ممتنا بوجودي في سان لورينزو".

وأتم "جماهير النادي قالوا إننا في يوم سنكون الأبطال مجددا، وللوصول لنتائج جيدة علينا أن نبدأ فعل العديد من الأشياء بطريقة جيدة".

وانضم الإسباني البالغ 32 عاما لصفوف سان لورينزو في سبتمبر 2024 بعد مسيرة طويلة مع أتليتك بلباو الإسباني.

وخلال 26 مباراة سجل 4 أهداف وصنع آخر وساهم في وصول الفريق لنصف نهائي مرحلة أبرتورا من الدوري الأرجنتيني إذ خسر من بلاتنسي الذي توج باللقب لاحقا.

وخلال مسيرته توج بلقب كأس ملك إسبانيا في 2023-24 وكأس السوبر الإسباني مرتين.

ومع منتخب إسبانيا لعب مباراتين دوليتين وتوج بلقب بطولة أوروبا للشباب مع اللاروخا في 2011 و2013.

إيكر مونياين
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