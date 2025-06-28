ديمبيلي جاهز لمواجهة إنتر ميامي في ثمن نهائي كأس العالم للأندية

بات الفرنسي عثمان ديميبلي جاهزا للمشاركة الأولى مع باريس سان جيرمان في كأس العالم للأندية.

ويلعب باريس سان جيرمان ضد إنتر ميامي مساء الأحد ضمن دور الـ16 من المسابقة.

وبحسب صحيفة ليكيب الفرنسية، فإن عثمان ديمبيلي بات جاهزا للمشاركة مع سان جيرمان بعدما تدرب بشكل طبيعي خلال اليومين الماضيين.

وأوضحت التقارير أن لويس إنريكي يفضل الاحتفاظ بعثمان ديمبيلي على مقاعد البدلاء أمام إنتر ميامي مع الدفع به حسب سير اللقاء.

وغاب ديمبيلي غن المباريات الثلاثة الماضية أمام أتلتيكو مدريد وبوتافوجو وسياتل ساوندرز.

وتأهل باريس سان جيرمان لثمن النهائي كمتصدر لترتيب المجموعة الثانية.

فيما صعد إنتر ميامي بقيادة ليونيل ميسي لدور الـ 16 بعد وصافة المجموعة الأولى.