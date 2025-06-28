ماريسكا: دي ماريا لاعب من الطراز الرفيع وعلينا مراقبته جيدا

السبت، 28 يونيو 2025 - 15:58

كتب : FilGoal

أنخل دي ماريا - بنفيكا

حذر إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي، لاعبي فريقه من خطورة أنخيل دي ماريا نجم بنفيكا قبل مواجهة الفريقين المرتقبة.

ويلعب بنفيكا ضد تشيلسي مساء اليوم ضمن دور الـ16 من كأس العالم للأندية.

وقال ماريسكا مدرب تشيلسي في تصريحات نقلها موقع فيفا: "دي ماريا لاعب من الطراز الرفيع. شاهدت جميع مبارياته في هذه البطولة وشاهدت مباراة بايرن أكثر من مرة".

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وتابع "أعتقد أنه كان أفضل لاعب على أرضية الملعب، وهذا يوضح مدى جودته حتى الآن. علينا أن نراقبه جيدا".

وقاد دي ماريا صاحب الـ37 عاما، فريقه بنفيكا لصدارة المجموعة الثالثة على حساب بايرن ميونيخ والتأهل لدور الـ16.

وتأهل بنفيكا لدور الـ16 ليواجه تشيلسي وصيف المجموعة الرابعة.

وتقام المباراة في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة إم بي سي مصر، وإم بي سي أكشن.. وتطبيق DAZN.

ويعلق على المباراة مدحت شلبي عبر إم بي سي مصر، فيما يعلق محمد حسين على إم بي سي أكشن.

للاطلاع على جميع مباريات اليوم من هنا.

دي ماريا تشيلسي بنفيكا كأس العالم للأندية
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