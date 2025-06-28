كوبنهاجن يتعاقد مع يوسوفا موكوكو من دورتموند

السبت، 28 يونيو 2025 - 15:50

كتب : FilGoal

يوسوفا موكوكو - دورتموند

أعلن نادي كوبنهاجن الدنماركي تعاقده مع يوسوفا موكوكو قادما من بوروسيا دورتموند.

ووقع موكوكو على عقد طويل الأمد مع كوبنهاجن دون الكشف عن مدة العقد.

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وفقا لشبكة سكاي سبورت فإن الصفقة قد كلفت كوبنهاجن مبلغ 5 ملايين يورو.

ويلعب موكوكو مع الفريق الأول لدورتموند منذ 2020.

صاحب الـ 24 عاما كان قد قضى الموسم الماضي معارا من دورتموند إلى نيس.

ولعب موكوكو 22 مباراة بقميص نيس وخلالها سجل هدفين وصنع ثلاثة أهداف.

وخلال مسيرته مع دورتموند لعب موكوكو 99 مباراة وتمكن من تسجيل 18 هدفا وصناعة 8 أهداف.

وتوج اللاعب الألماني بلقب كأس ألمانيا مع دورتموند في 2021.

وسيرتدي موكوكو القميص رقم 9 مع كوبنهاجن.

وتوج كوبنهاجن بلقب الدوري الدنماركي في الموسم الماضي وتأهل للمشاركة في دوري أبطال أوروبا.

يوسوفا موكوكو كوبنهاجن بوروسيا دورتموند
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