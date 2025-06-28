في وجود أشرف صبحي.. الكشف عن موعد الافتتاح التجريبي لاستاد النادي المصري

زار أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مشروع بناء استاد النادي المصري الجديد.

وقام الوزير بزيارة الملعب برفقة محب حبشي، محافظ بورسعيد، وكامل أبو علي، رئيس النادي المصري.

وشدّد صبحي خلال الزيارة على أن تصميم الملعب راعى زيادة السعة الجماهيرية.

كما كشف عن نية تركيب عشب "هايبرد"، وهو النوع المستخدم في استاد القاهرة واستاد مصر بالعاصمة الإدارية واستاد الإسكندرية فقط داخل مصر.

وكشف المحافظ عن موعد الافتتاح التجريبي للاستاد، والمقرر أن يكون يوم 23 ديسمبر المقبل، بالتزامن مع العيد القومي لمحافظة بورسعيد.

وكان الاستاد القديم قد تم هدمه بسبب مشكلة هندسية في المدرجات، ويتم حاليًا بناء الملعب الجديد في نفس الموقع.

وأنهى النادي المصري الموسم الماضي في المركز الرابع بالدوري، وتأهل إلى كأس الكونفدرالية الإفريقية للموسم الثاني على التوالي.

كما أعلن النادي المصري عن تعيين التونسي نبيل الكوكي مديرًا فنيًا للفريق.