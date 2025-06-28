قبل أيام على يورو السيدات.. إصابة أيتانا بونماتي بالتهاب السحائي الفيروسي وهلع داخل معسكر إسبانيا

أعلن منتخب إسبانيا للسيدات إصابة لاعبته أيتانا بونماتي بالتهاب السحائي الفيروسي.

وتم نقل اللاعبة للمستشفى للخضوع للعلاج اللازم.

وفقا لصحيفة آس فإن منتخب إسبانيا أصبح في حالة هلع من أن تكون بونماتي قد نقت العدوى إلى باقي اللاعبات قبل نقلها للمستشفى مع تبقي أيام قليلة على بداية يورو السيدات.

وكانت بونماتي تعيش حياتها بشكل طبيعي داخل المعسكر قبل اكتشاف إصابتها بالفيروس.

ولم يعلن الفريق الطبي لمنتخب إسبانيا حتى الآن مدة غياب اللاعبة على الرغم من أن فترة العلاج في العادة تمتد إلى 10 أيام ما يعني أنها بنسبة كبيرة ستغيب على الأقل عن المباراة الأولى في البطولة.

أيتانا هي أفضل لاعبة في العالم والحاصلة على الكرة الذهبية في عام 2024.

وتقام بطولة يورو السيدات في سويسرا بداية من يوم الأربعاء 2 يوليو المقبل.

وتلعب إسبانيا في المجموعة الثانية مع إيطاليا وبلجيكا والبرتغال.

وتبدأ إسبانيا مبارياتها في البطولة بمواجهة البرتغال يوم 3 يوليو.

وكان منتخب إنجلترا قد توج بالنسخة الأخيرة من البطولة والتي أقيمت في 2022.

ويعد منتخب ألمانيا هو الأكثر تتويجا باللقب برصيد 8 بطولات.