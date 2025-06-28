تقرير: سبارتاك موسكو يدخل سباق التعاقد مع أوناحي

السبت، 28 يونيو 2025 - 13:50

كتب : FilGoal

عز الدين أوناحي

دخل نادي سبارتاك موسكو الرسوي في صفقة التعاقد مع المغربي عز الدين أوناحي لاعب مارسيليا الفرنسي.

ويمتد تعاقد أوناحي مع مارسيليا حتى صيف 2027.

وبحسب موقع لو سبورت 360 المغربي، فإن سبارتاك موسكو قدم عرضا قيمته 12 مليون يورو للتعاقد مع أوناحي.

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وأوضحت التقارير أن النادي الروسي يرغب في استغلال رغبة مارسيليا في التخلص من أوناحي وقدم عرضا جيدا من الناحية المالية.

كما أشارت التقارير إلى وجود اهتمام جاد من نادي تسيليي السلوفيني، الذي يسعى لتعزيز صفوفه بضم أوناحي، مستفيدا من مشاركته في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، رغم صعوبة مجاراة القيمة المالية التي عرضها سبارتاك موسكو.

يذكر أن عز الدين أوناحي، صاحب الـ24 عامًا، خاض الموسم المنصرم مع نادي باناثينايكوس اليوناني على سبيل الإعارة، قبل أن يعود إلى مارسيليا هذا الصيف.

ولعب أوناحي 35 مباراة مع باناثينايكوس وسجل 5 أهداف وصنع 7 بجميع المسابقات.

عز الدين أوناحي مارسيليا
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