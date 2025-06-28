خبر في الجول - مودرن سبورت يقترب من التعاقد مع التونسي مزهود

السبت، 28 يونيو 2025 - 13:32

كتب : عمرو نبيل

أحمد مزهود - النجم المتلوي التونسي

اقترب نادي مودرن سبورت من التعاقد مع التونسي أحمد مزهود لاعب النجم المتلوي.

وانتهى تعاقد مزهود مع نجم المتلوي التونسي بنهاية الموسم المنصرم.

وحسبما علم FilGoal.com فإن مودرن سبورت يقترب من التعاقد مع أحمد مزهود الظهير الأيسر لنادي النجم المتلوي التونسي في صفقة انتقال حر.

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وأتم مودرن سبورت اتفاقه مع أحمد مزهود وينتظر وصول اللاعب إلى القاهرة لإجراء الكشف الطبي وإتمام الصفقة بشكل رسمي.

وتأتي رغبة مودرن سبورت في التعاقد مع مزهود لتعويض رحيل جوناثان نجويم إلى سيراميكا كليوباترا.

وربطت عدة تقارير تونسية مزهود بالانتقال للترجي التونسي وكذلك الخالدية البحرينية لكن المفاوضات لم يكتب لها النجاح.

أحمد مزهود لعب مع نجم المتلوي 45 مباراة، وسجل 3 أهداف وقدم 8 تمريرات حاسمة.

مودرن سبورت النجم المتلوي
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